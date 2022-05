Outlanders: veröffentlichen „The Sleeping Indian“ featuring Joe Satriani

Der brandneue Outlanders-Track The Sleeping Indian mit Joe Satriani als Special Guest an der Gitarre, wird am 20. Mai veröffentlicht.



Einmal mehr beweist Outlanders, wie facettenreich ihre Musik und Vision ist. Mit The Sleeping Indian erzählen Tarja Turunen und Torsten Stenzel eine Geschichte über einen Berg in Antigua, der das Gebiet namens Sleeping Indian bewacht. Tarjas Stimme wird eins mit der Musik, fast wie ein weiteres Instrument, das perfekt in den einzigartigen Sound von Joe Satrianis Gitarrenspiel einfließt. Zum allerersten Mal haben Outlanders einen Rap-Künstler für den Song hinzugewonnen – der Part des antiguanischen Rappers Nkoye Zifah bringt ein überraschend schönes Upbeat Feeling in diesen sanften und entspannten Song.

Outlanders neue Single The Sleeping Indian ist die vierte von acht Singles und erscheint am 20. Mai 2022 als limitierte 7″-Vinyl exklusiv hier in Tarjas Online-Store: https://shop.tarjaturunen.com/merch und digital bei earMUSIC.

A-Seite: The Sleeping Indian (feat. Joe Satriani)

B-Seite: Closer to the Sky (Beau Chapeau Re-Mix)