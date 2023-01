Outlanders: veröffentlichen „We Own This Sky“ featuring Ron „Bumblefoot“ Thal am 13.01.23

Der neuste Outlanders Track ist eine einzigartige Adaption von Hans Zimmers We Own This Sky und erscheint am 13. Januar 2023.

Outlanders beweisen mit dem neuen Track erneut, wie facettenreich ihre Vision ist. Mit We Own This Sky haben sich Tarja Turunen und Torsten Stenzel einen Song von Hans Zimmer ausgesucht, der gleichermaßen beruhigend wirkt und voller Power steckt. Faszinierend arrangiert fließen über 80 Gesangsspuren in diesen instrumentalen Track ein, die mit atmosphärischen Synth-Sounds und wilden Gitarrenriffs eine stetig ansteigende Spannung erzeugen. Als Gast-Gitarrist konnten Outlanders Ron “Bumblefoot“ Thal für diesen einzigartigen Track hinzugewinnen.

Outlanders‘ neue Single We Own This Sky ist die sechste von acht Singles und erscheint am 13. Januar 2023 als limitierte 7″-Vinyl exklusiv in Tarjas Online-Store und digital bei earMUSIC.

Presave now: https://outlanders.lnk.to/WeOwnThisSky

7″ A side: „We Own This Sky“ (feat. Ron “Bumblefoot” Thal)

7″ B side: „Land of Sea and Sun“ (Marco Torrance ReMix)

Weitere Informationen Outlanders:

Official Outlanders Website

Outlanders on Facebook