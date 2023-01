The No Ones: veröffentlichen “My Best Evil Friend” am 31.03.

The No Ones veröffentlichen am 31. März auf Yep Roc Records ihr erstes Album seit 2020, My Best Evil Friend. Die First Edition LP ist in den Formaten Digital, CD und LP erhältlich und enthält sechs exklusive Tracks.

My Best Evil Friend ist eine Hommage an die Künstler, die sie inspirieren und die ihre Plattenteller bevölkern: Nick Lowe, Pamela Polland, Marvin Gaye, Jenny Lewis, Jesse Ed Davis, The Mysterians und Phil Ochs, um nur einige zu nennen.

Heute stellt die Gruppe die zweite Single Song For George vor, eine nachdenkliche Midtempo-Nummer, die eine Hommage an George Harrison ist und bei der Ben Gibbard (Death Cab For Cutie) als Backgroundsänger und Peter Buck an der elektrischen Sitar mitwirken. Scott McCaughey sagt zu dem Stück: „Ich saß am 25. Februar 2021 im Dungeon, als L’Angelo Misterioso vorbeikam und mir diese Melodie, den Text und die Aufnahme schenkte.“

Mit einer Besetzung, die sich von Norwegen über Athens, Georgia, bis in den Nordwesten der USA erstreckt, bestehen The No Ones aus Scott McCaughey (Lead- und Backing Vocals, Bass, Keyboards, Gitarren), Peter Buck (12-saitige Gitarren, elektrische Sitar, Bass), Arne Kjelsrud Mathisen (Schlagzeug, Percussion, Keyboards, Backing Vocals) und Frode Stromstad (Lead- und Backing Vocals, Gitarren).

Für das Album holte sich die Gruppe Unterstützung von ihren Freunden Debbi Peterson (The Bangles), Ben Gibbard (Death Cab For Cutie), Norman Blake (Teenage Fanclub) und Victor Krummenacher (Camper Van Beethoven) am Bass sowie Streicher von Marin Stallemo Bakke.

My Best Evil Friend wurde von Bård Ingebrigtsen in den Amper Tone Studios in Oslo, Norwegen, Scott McCaughey im Dungeon of Horror in Portland, OR, Arne Kjelsrud Mathisen in Nygrenda Kev & Dur in Grimstad, Norwegen, und Erik Bekkeheien in Egersund, Norwegen, aufgenommen.

Die bereits veröffentlichte Single All The Stupid Days zeigt die Band, wie sie die Tage der schlechten Entscheidungen in der Musik und im Leben durch clevere und anschauliche Lyrik, gekrönt von psychedelischen Schnörkeln, bereut.

My Best Evil Friend CD/Digital Tracklist:

1. Kliv

2. 304 Molino Way

3. Phil Ochs Is Dead

4. Song For George

5. Blue Cheer Captain

6. Cameo Parkway

7. One Night At The Fillmore

8. Throwdown In Whispertown

9. Time Sent Lewis

10. Band With No Head

11. We Are Your Band

12. The After Party

My Best Evil Friend First Edition LP Tracklist:

1. Kliv

2. Set List

3. 304 Molino Way

4. Blue Cheer Captain

5. Phil Ochs Is Dead

6. One Night At The Fillmore

7. Throwdown In Whispertown

8. Time Sent Lewis

9. Cameo Parkway

10. J.E.D.

11. Song For George

12. All The Stupid Days

13. Band With No Head

14. Solo In The End

15. Kick Out The Dwarf

16. Slow Down

17. We Are Your Band

18. The After Party

Connect with The No Ones:

Facebook