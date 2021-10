Tarja Turunen: und Torsten Stenzel rufen Outlanders ins Leben

Outlanders wurde von niemand Geringerem als der finnischen Sopranlegende Tarja Turunen und dem EDM Pionier Torsten Stenzel ins Leben gerufen. Den beiden ist es außerdem gelungen, einige der einflussreichsten Gitarristen unserer Zeit als Gäste zu gewinnen.

Aber welchem Genre ist Outlanders zuzuordenen? Die Antwort ist einfach: Outlanders spielt in seiner eigenen Liga, jeglicher Versuch einer Einordnung in existierende Genres würde dem Ansatz nicht gerecht.

Tarjas Vision für Outlanders ist die Erschaffung von etwas Aufregendem und Neuem: Outlanders kombiniert entspannte, aber gleichzeitig aufregende elektronische Beats mit Tarjas emotionaler, klassisch ausgebildeter Stimme und einzigartigem Gitarrenspiel. Diese drei Elemente stellen die Konstanten, bei gleichberechtigter Bedeutung, in allen Songs dar.

Ihr neuer Song Closer To The Sky Feat. Trevor Rabin markiert den Start einer Reihe von acht Songs umfassenden Veröffentlichungen bei Earmusic, die als Vorboten für eine Albumveröffentlichung dienen. Bei jedem Song wirkt ein besonderer Gitarrist als Gast mit: u.a. Al Di Meola, Joe Satriani, Jennifer Batten, Steve Rothery, Mike Oldfield, Walter Giardino, Ron “Bumblefoot” Thal, Vernon Reid und Marty Friedman.

Outlanders wurde über einen Zeitraum von zehn Jahren aufgenommen, größtenteils auf der Karibikinsel Antigua. Der Sound ist gehemeimnisvoll, sanft und dennoch kraftvoll, eingängig und verträumt, modern und gleichzeitig klassisch. Die Musik beinhaltet Gegensätze, die sich auf magische Weise anziehen. Die drei ästhetischen Säulen verbinden sich zu einem neuen, eigenständigen Sound.

Der erste Song Closer To The Sky wurde von Tarja und Erik Nyholm geschrieben und wird am 26. November 2021 bei allen bekannten digital Plattformen erscheinen. Als Gast ist Trevor Rabin mit dabei, bekannt als Gitarrist der Progrock Pioniere Yes und und seine Arbeit als Komponist der Musik bekannter Hollywood Blockbuster.