Oceans: veröffentlichen Musikvideo zur neuen digitalen Single „Sulfur“

Nach der Veröffentlichung ihrer digitalen EP We Are Nøt Okay Anfang 2021 präsentieren die aufstrebenden deutsch-österreichischen Nu-Metal-Stars Oceans heute ihre brandneue digitale Single Sulfur über Nuclear Blast.

Ganz im Stil ihrer bisherigen Veröffentlichungen ist Sulfur sowohl hart als auch emotional, angetrieben von schweren Gitarren, brutalen Drums, verzweifelten Schreien und schließlich erhebendem Clean-Gesang.

Die Single kommt mit einem eindringlichen Musikvideo, das ihr euch hier ansehen könnt:

Holt euch die Single digital, hier: https://oceans.bfan.link/sulfur

Timo Rotten kommentiert:“Sulfur is a love song, but in a very unconventional way. You know the situation: you and your loved one get into a serious fight, doors slamming and all. And then sometimes, things are being thrown at each other that shouldn’t have been said… words that sting like knives. This is where love burns like sulfur.”