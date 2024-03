Alice Cooper – Theatre Of Death (Re-Release)

Der Livemitschnitt Theatre Of Death (Live At Hammersmith 2009) wurde im Jahr 2010 als DVD und Blu-ray veröffentlicht. Jetzt hat Alice Cooper zusammen mit earMUSIC die Konzertaufnahme als Re-Release erneut auf die Reise geschickt, mit dem Unterschied, dass jetzt alle Vinyl- und CD-Sammler angesprochen werden. Erstmals überhaupt wird es eine Schallplattenversion von Theatre Of Death geben. Alle 27 Songs verteilen sich über zwei Platten und bekommen genug Platz zur Entfaltung. Passend zu den kommenden sechs Konzerten in Deutschland lässt Alice jetzt die Nadeln zittern und Boxen beben. In fast 80 Minuten startet der Schockrocker mit School’s Out und endet auch mit diesem Klassiker.

Man könnte meinen, damals hätte der amerikanische Rocker eine Best-of auf die Bretter gezaubert, kaum verwunderlich, dass Theatre Of Death bei den Fans so beliebt ist. Die Show ist energiegeladen, die Fans gehen emotional über die volle Zeit mit. Die Qualität der Aufnahmen im Theatre sind perfekt und kommen vor allem bei der Vinylversion wunderbar zur Geltung. Department Of Youth und I’m Eighteen bringen die Stimmung zum Kochen. Schnell zieht Ballad Of Dwight Fry auf, gefolgt vom Evergreen Go To Hell. Gesanglich stark, mit dem nötigen Rock’n’Roll im Blut kann der Altmeister auch live noch überzeugen. Welcome To My Nightmare darf da genauso wenig wie der All Time Radiohit Poison fehlen. Für alle, die noch mehr Vinyl Power brauchen, gibt es eine limitierte Auflage mit zwei roten 180g LPs inkl. DVD. Mit im Set sind The Awakening, I Never Cry und Killer. Den Schluss formt wie schon am Anfang angesprochen School’s Out. Davor drücken No More Mr. Nice Guy und Under My Wheels in die Ohren. Neues gibt es hier zweifelsohne nicht und durch die digitale Veröffentlichung auf allen bekannten Plattformen kann man dieses Konzert seit Jahren erleben, für Vinylliebhaber geht jetzt trotzdem ein langersehnter Wunsch in Erfüllung und berechtigt diese Neuauflage.

