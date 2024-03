Nightmare: präsentieren Musikvideo zu neuer Single „Saviours Of The Damned“

Die französische Heavy Metal Band Nightmare hat neue Details zu ihrem kommenden, neuen Studioalbum bekannt gegeben! Encrypted, das 12. Album der Band, erscheint am 7. Juni 2024 auf AFM Records, Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich: https://shop.afm-records.de/nightmare/

Nach einer ersten Single-Auskopplung, einer 2023-Version von Eternal Winter, erschien nun ein Musikvideo zu einem brandneuen Nightmare Song!

Die 1979 gegründete Kultband ist seit mehr als drei Jahrzehnten fester Bestandteil der europäischen Metal Szene. Die Band veröffentlichte elf von Fans und Presse gefeierte Studioalben und tourte weltweit, spielte auf einigen der größten Metal Festivals wie dem Wacken, Hellfest, 70.000 Tons Of Metal, Motocultor Open Air oder Gods Of Metal und im Support von Größen wie Def Leppard, Sabaton, Saxon, Grave Digger und Blind Guardian. 2020 veröffentlichten Nightmare ihr letztes Album, Aeternam, über AFM Records. Ende 2022 trennte sich die Band von Sängerin Madie und heißt Ausnahme-Stimme Barbara Mogore in ihren Reihen willkommen!

„Mit der Ankunft von Barbara, die Nightmare in neue Dimensionen transzendiert, haben wir beschlossen, uns in Bezug auf den musikalischen Ansatz in neue Höhen zu begeben, um Encrypted zu unserem bisher ehrgeizigsten Album in Bezug auf Produktion, musikalische Richtung und Leistung zu machen …“, kommentiert die Band. „Man findet hier traditionelles Power-Metal-Riffing im Markenzeichen von Nightmare, aber auch extreme Metal-Parts und einige Highlights, die sogar Melodic Death Metal erreichen… was Encrypted zu unserem bisher abwechslungsreichsten Werk macht, jenseits aller Grenzen und Erwartungen …“

Encrypted wurde von Simone Mularoni im Domination Studio produziert, das Cover Artwork wurde von Franck Jeannin designt. Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich!

Encrypted Tracklist:

1. Nexus Inferis

2. The Blossom Of My Hate

3. Voices From The Other Side

4. Saviours Of The Damned

5. Wake The Night

6. Encrypted

7. Incandescent

8. White Lines

9. Borderlines

10. Eternal Winter (2023 Version)

Nightmare sind:

Barbara Mogore

Franck Milleliri

Matt Asselbergs

Yves Campion

Niels Quiais

Nightmare online:

https://nightmare.band

https://www.facebook.com/nightmare.france

https://www.instagram.com/nightmaremetalofficial