Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Fates Warning, Epica, Blood Ceremony, Black Messiah u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Enslaved – The Sleep: Floating Diversity – A Monument Part III

Artist: Enslaved

Herkunft: Norwegen

Song: The Sleep: Floating Diversity – A Monument Part III

Album: Monumension

Genre: Viking Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: http://enslaved.no

Fates Warning – The Destination Onward

Artist: Fates Warning

Herkunft: USA

Song: The Destination Onward

Album: Long Day Good Night

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: http://fateswarning.com

Mortification – The Silver Cord Is Severed (Ecclesiasties Chpt. 12)

Artist: Mortification

Herkunft: Australien

Song: The Silver Cord Is Severed (Ecclesiasties Chpt. 12)

Album: The Silver Cord Is Severed

Genre: Thrash Metal, Death Metal, Power Metal, White Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://www.facebook.com/mortification777/

Naglfar – The Dying Flame Of Existence

Artist: Naglfar

Herkunft: Schweden

Song: The Dying Flame Of Existence

Album: Téras

Genre: Melodic Black Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: http://www.naglfar.net

Epica – Façade Of Reality „The Embrace That Smothers – Part V“

Artist: Epica

Herkunft: Niederlande

Song: Façade Of Reality „The Embrace That Smothers – Part V“

Album: The Phantom Agony

Genre: Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://www.epica.nl/band

Manilla Road – Tomes Of Clay

Artist: Manilla Road

Herkunft: USA

Song: Tomes Of Clay

Album: The Blessed Curse

Genre: Epic Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://www.manillaroad.net

Satyricon – Dark Medieval Times

Artist: Satyricon

Herkunft: Norwegen

Song: Dark Medieval Times

Album: Dark Medieval Times

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://www.satyricon.no

Blood Ceremony – Oliver Haddo

Artist: Blood Ceremony

Herkunft: Kanada

Song: Oliver Haddo

Album: Living With The Ancients

Genre: Psychedelic Doom Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://www.facebook.com/bloodceremonyrock/

Ancient – The Heritage

Artist: Ancient

Herkunft: Norwegen

Song: The Heritage

Album: The Halls Of Eternity

Genre: Melodic Black Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ancientband/

Lanfear – Regression

Artist: Lanfear

Herkunft: Deutschland

Song: Regression

Album: The Art Effect

Genre: Power Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://www.facebook.com/lanfearofficial

Saint Vitus – In The Asylum

Artist: Saint Vitus

Herkunft: USA

Song: In The Asylum

Album: Die Healing

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://www.saintvitusband.com

DragonForce – Cry For Eternity

Artist: DragonForce

Herkunft: England

Song: Cry For Eternity

Album: Inhuman Rampage

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://dragonforce.com/band/

Nightmare – The Dominion Gate

Artist: Nightmare

Herkunft: Frankreich

Song: The Dominion Gate

Album: The Dominion Gate

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://www.facebook.com/nightmare.france

Mercenary – Supremacy v2.0

Artist: Mercenary

Herkunft: Dänemark

Song: Supremacy v2.0

Album: 11 Dreams

Genre: Melodic Death Metal, Melodic Power Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://www.mercenary.dk

Tristania – Illumination

Artist: Tristania

Herkunft: Norwegen

Song: Illumination

Album: Rubicon

Genre: Symphonic Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:13 Minuten

Link: http://www.tristania.com/2010/index.php/band/

Dream Theater – Panic Attack

Artist: Dream Theater

Herkunft: USA

Song: Panic Attack

Album: Octavarium

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:13 Minuten

Link: https://dreamtheater.net

Midnattsol – Konkylie

Artist: Midnattsol

Herkunft: Deutschland

Song: Konkylie

Album: Nordlys

Genre: Symphonic Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:13 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Midnattsol.Official/

Helloween – Closer To Home

Artist: Helloween

Herkunft: Deutschland

Song: Closer To Home

Album: Master Of The Rings

Genre: Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 8:13 Minuten

Link: https://www.helloween.org

Veil Of Mist – Annelid

Artist: Veil Of Mist

Herkunft: Frankreich

Song: Annelid

Album: The Silent Frontier (EP)

Genre: Symphonic Metal, Gothic Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 8:13 Minuten

Link: https://www.facebook.com/veilofmist/

Black Messiah – Der Eid

Artist: Black Messiah

Herkunft: Deutschland

Song: Der Eid

Album: Oath Of A Warrior

Genre: Symphonic Black Metal, Viking Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:13 Minuten

Link: https://www.facebook.com/BlackMessiah666/

