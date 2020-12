Primal Fear / Tarja Turunen: machen gemeinsame Sache in Form der Ballade „I Will Be Gone“

Erst im Juli 2020, mitten im Coronajahr, haben die Herren Sinner, Naumann, Scheepers, Karlsson, Beyrodt und Ehré des deutschen Power Metal Kommandos Primal Fear ihren Nackenbrecher Metal Commando veröffentlicht, mit dem sie die Messlatte für teutonischen Metal erneut ziemlich hoch gelegt haben. Primal Fear sind derzeit die deutsche Metalband der Stunde, an der sich alle anderen messen müssen. Das Album konnte die besten Chart-Platzierungen in fast allen europäischen Ländern der gesamten Bandgeschichte einfahren. Eigentlich ein Zeichen dafür, dass man alles richtig gemacht hat und den eingeschlagenen Weg beibehalten sollte.

Jede der Single-Auskopplungen der letzten Monate ging knackig auf die Zwölf, jetzt muss offenbar Abwechslung her. Das Power Metal Flagschiff um Mastermind und Bassist Mat Sinner und Frontmann Ralf Scheepers hat nun etwas Außergewöhnliches in der Hinterhand und beabsichtigt, völlig andere Wege einzuschlagen. Die wunderschöne Ballade I Will Be Gone aus dem aktuellen Album wird neu aufgelegt. Nun fragt man sich, warum wird ein Song nach nur wenigen Monaten neu aufgenommen? Ganz einfach, weil man es kann! Natürlich nicht einfach nur so, sondern es geht um eine exklusive Version, bei der die Deutschen von niemand Geringerer als der ex-Nightwish Diva Tarja Turunen unterstützt werden.

Geplant ist eine 5-Track-Single, die ab dem 9. April 2021 erhältlich sein wird und ab sofort hier als CD-Digipack, Picture-LP, Shape-Vinyl, Vinyl in mehreren Farben sowie als Digital-Version vorzubestellen ist.

Primal Fear feat. Tarja – I Will Be Gone 5-Track-Single – Setlist:

01. I Will Be Gone

02. Vote For No Confidence

03. Rising Fear

04. Leave Me Alone

05. Second To None