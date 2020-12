Dieversity: veröffentlichen neue Single

Dieversity sind zurück. Zwei Jahre nach ihrer Auflösung starten die Franken ein Comeback. Nachdem man mit den beiden Alben Last Day Tomorrow (2012) und Reawakening (2015) für mächtig Furore sorgen konnte, wird Weihnachten 2020 ein neuer Song seine Premiere via metal.de feiern. End Of The Line ist also nicht das Ende, sondern die Auferstehung dieser Band, die bereits mit Iced Earth, Blind Guardian, Orden Ogan, Holy Moses sowie vielen anderen Szenegrößen die Bühne teilte.

Die Premiere findet am 24.12.2020 pünktlich zur Bescherung um 13.00 bei unseren Kollegen von metal.de statt.

Bereits jetzt haben a das Artwork veröffentlicht, welches von Björn Goosses (Killustrations) gefertigt wurde.

An dieser Stelle präsentieren wir noch einmal wir das Video In Your Dreams vom Album Reawakening:

Quelle: NauntownMusic