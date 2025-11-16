Dieversity: veröffentlichen „Gears Of Society“ vom kommenden Album „IV“

Dieversity veröffentlichen die erste Single ihres neuen Albums IV, das am 16.01.2026 erscheinen wird.

Während man bei Album Cover mit Björn Gooßes (Killustrations) auf bewährte Spezialisten setzte, entstand das Video Gears Of Society quasi in Eigenregie. Die ehrgeizigen Franken möchten mit der ersten Single ein Zeichen setzen: „wir sind zurück“– moderner und zielstrebiger!

Das Album wird als CD und in farbigem Vinyl (Gatefold -Cover!) erscheinen! Der Vorverkauf läuft bereits.

Wer ist Dieversity?

Das Frankenland ist neben seinen Bieren, seinen Weinen und seinem Humor auch für seine hervorragenden Heavy Metal-Bands bekannt. Eine von diesen Bands ist Dieversity aus Würzburg. Vor über einem Jahrzehnt gegründet, schufen sie einen modernen Metalsound, der fulminante Power bietet und zudem vor Melodien nur so strotzt. Der Bandname ist nicht zufällig gewählt – Diversität lautet die Devise dieser kreativen Musiker. Dieversity konnten bereits mit dem ersten Album Last Day Tomorrow markante Spuren hinterlassen und zeigte, dass moderner Metal nicht nur aus Skandinavien kommen muss – auch wenn schwedische Einflüsse stets eine Rolle spielten, wie der Gastauftritt von Björn „Speed“ Strid (Soilwork) auf dem Folgealbum ReAwakening bewies. Mit dem Album Age Of Ignorance wurde ein neues Kapitel geschrieben. Nun ist es Zeit, erneut umzublättern. Dieversity präsentieren sich 2025 in neuer Besetzung – musikalisch wie personell frisch aufgestellt. Der Sound hat eine markante Wandlung durchlaufen, beeinflusst von modernen Genregrößen wie Architects, Monuments und Wage War. Härter, technischer, progressiver – und doch unverkennbar Dieversity. Diese Entwicklung gipfelt im kommenden vierten Studioalbum: IV, das im Januar 2026 erscheinen wird. Ein Statement. Ein Neuanfang. Eine Band, die sich nicht neu erfindet, sondern weiterentwickelt – konsequent, kompromisslos und am Puls der Zeit. Dieversity 2025: moderner Metal aus Franken, scharfkantig wie eh und je – aber mit neuer Klinge.

IV Tracklist:

1. IV

2. Piece Of Mind

3. Blame Me

4. Animal

5. Gears Of Society

6. Tyrant

7. Trees Of Yesterday

8. Short Fuse

9. Free

10. The Hunt

11 . Phantom Silhouette

Biografie:

Die Geschichte von Dieversity beginnt 2010. Olav Langer und Daniel Heß gründen die Band, kurze Zeit später stoßen Chris Walther und Michael Steger sowie Drummer Dominik Waldorf dazu. Das musikalische Konzept steht früh fest – moderner, melodischer und doch aggressiver Metal mit sozialkritischen Texten. 2012 wird das erste Album Last Day Tomorrow erfolgreich veröffentlicht, der Titeltrack Last Day Tomorrow erreicht dabei sogar #1 der Metal-Charts. Das Zweitwerk ReAwakening folgt 2015. Zu den Songs Stop War Inferno und In Your Dreams werden zwei professionell produzierte Videos gedreht. Diverse Festivalshows (u.a. Christmas Bash, Bonebreaker, Metal Franconia) zeugen ebenso von der steigenden Popularität der Band wie zahlreiche Clubshows quer durch Deutschland. Dieversity spielen im Laufe der Jahre zusammen mit Bands wie Orden Ogan, Dew-Scented, Blind Guardian, Hämatom, Iced Earth oder Holy Moses. Diese Auswahl bestätigt die Vielfalt, mit der die Franken zu Werke gehen. Ende 2021 erscheint das dritte Album Age Of Ignorance. Zu den Singles End Of The Line, The Bitter Taste Of Sin und Clouds Of Misery werden aufwendig produzierte Musikvideos veröffentlicht. Das aktuelle Line-Up wird durch Sänger Robin Mattner komplettiert. Seit Kurzem ist Max Sommerlad als neuer Bassist an Bord. Die Band verzichtet künftig auf einen festen Keyboarder, wird aber dennoch nicht auf moderne Sounds und elektronische Elemente verzichten – Synthesizer und programmierte Arrangements bleiben weiterhin fester Bestandteil ihres Stils. Mit dem kommenden vierten Studioalbum IV, das Anfang 2026 erscheinen wird, schreiben Dieversity die nächsten Kapitel ihrer Bandgeschichte.

Live:

16.01.2026 „IV – The Unleashing“ – Album Release Show – Würzburg | B-Hof

14.02.2026 Sputnik Metal Night IV – Münster

Line-Up:

Robin Mattner – Vocals

Daniel Heß – Guitars

Olav Langer – Guitars

Max Sommerlad – Bass

Dominik Waldorf – Drums