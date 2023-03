Time For Metal: die Bewerbungsphase für den Underground Award 2023 ist beendet

Die Bewerbungsphase für den Underground Award 2023 ist nun beendet und wir möchten uns bei allen Bands bedanken, die ihre Bewerbung bis zum 15.03.2023, 23:59:59 Uhr eingereicht haben. Wir haben über 100 Bewerbungen erhalten, die das gesamte Spektrum des Metal-Genres abdecken – von Punk Rock bis Black Metal und sogar Spezialitäten wie „Beer Metal“.

Anbei findet ihr die Liste der Bands, die eine Bewerbung eingereicht haben: A Bond Between, A Dying Home, Acantharia, Age Of Alteration, Age Of Unrest, All Nine Yards, Alligator Fight Club, Apallic, Ardarith, Aschenvater, Avataria, Bad Butler, Battlesword, Beyond Fading Dreams, Blackjack, Blueside, Bokor, Brainless, Breaking The Sunset, Bunghole, Burden To Atlas, Burn Down Eden, Call Of The Sirens, Can Calyx, Caratucay, Chaos Path, Charles The Goat, Chiffre, Coffin Crew, Corrosive, Crescendium, Deaf Aid, Death Receipt, Defected Decay, Deliver The Galaxy, Demondriver, Depraved Entity, Derry’s Revenge, Desiderat, Dieversity, Draconian Remains, Endlos, Entgeist, Entoria, Fairytale, Fear Connection, From March To May, Ghosther, Godsnake, Godzilla In The Kitchen, Goodbye Grief, Green Machine, Hellysh, Hold Your Ground, Hostage, Hotwire, Ice Cream At The Alligator Park, Immunity, Inner Axis, Jesterain, Jestress, Karmament, Khnvm, Leaderless, Lesson In Violence, Lost Abeyance, Madbizkit, Mojo Blizzard, Moontowers, Mýrdal, Nachtschatten, Nalar, Neophobic, Nightbearer, Nordt, Nuclear Storm, On Every Page, Oracle Hands, Overclock, Pay Pandora, Penetractor, Remember Your Scars, Rest In Beef, Rise Of Kronos, Saint Lilly, Saint Serpent, Schattenfang, Serpent Deities, Seyr, Shockwave, Slaughterday, Solardrifter, Sorrowgaze, Soul Grinder, Steel Crusher, Steelpreacher, Stormage, Stormhunter, Tempest, Terrorstahl, The Pinpricks, The Reaper’s Joke, Timeless Rage, Todsünde, Torrential Rain, Vanish, Walzwerk, Wardress, We Are Legend, World Of Sickness, Zombie Riot

Als nächstes werden wir die eingereichten Bewerbungen auf Validität prüfen, um sicherzustellen, dass der Wettbewerb fair bleibt und alle Teilnehmer sich an die Regeln halten. Wir werden jeden Einsender per E-Mail kontaktieren, um weitere Schritte zu besprechen.

Die Abstimmungsphase beginnt am 01.04.2023 und dauert einen Monat lang. In dieser Zeit haben Fans die Möglichkeit, für ihre Lieblingsbands zu stimmen. Wir werden rechtzeitig Details dazu bekanntgeben.