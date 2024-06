Rise Of Kronos: veröffentlichen brandneue Single „Exit The Light“

Am vergangenen Freitag melden sich die deutschen Death Metaller Rise Of Kronos mit der Veröffentlichung einer weiteren krachenden Single aus ihrem kommenden Album Where The Gods Return zurück, das am 2. August erscheinen wird. Exit The Light ist eine weitere Death-Attacke und nur ein Vorgeschmack auf das, was von der nächsten offiziellen Veröffentlichung der Band zu erwarten ist.

Seht euch hier das Video zu Exit The Light an:

Sänger und Gitarrist Tom erklärt: ”Exit The Light is one of the very first songs we ever wrote. Inspired by bands like Fear Factory and Metallica as well as the German metalcore scene, we wanted to create a song that would get the audience going. Even today, it’s still a highlight to play Exit The Light live and share the energy that the song ignites with our fans.”

Exit The Light ist ab sofort auf allen größeren Streaming-Plattformen erhältlich.

Über die Band:

Rise Of Kronos ist 2021 aus der ehemaligen Band Surface entstanden. Nach elf Jahren harter Arbeit, unzähligen Konzerten, drei Platten und einer Menge Schweiß, Blut und Tränen entschieden sich Surface, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Da sie enge Freunde waren (und sind), wollten sie zusammenbleiben, aber einen neuen, noch professionelleren Weg einschlagen. Sie mussten sich erheben und – endlich – jeden einzelnen Fan mit auf den Olymp nehmen. Die Entscheidung für einen neuen Namen ist schon recht früh auf der Reise zu einem neuen Konzept gefallen. Irgendwie passte Surface nicht mehr zur Musik und musste ersetzt werden, aber andererseits wollten die vier Freunde die Verbindung zu ihrer 11-jährigen Musik und ihren unglaublich treuen Fans – zu ihren sogenannten Titans – beibehalten. Folgerichtig haben sie sich nach ihrem 2015 veröffentlichten Album Rise Of Kronos benannt. Rise Of Kronos ist eine Lobeshymne auf die vergangenen Jahre, ihre Fans sowie ein brandneues Konzept mit einem neuen Image und neuen musikalischen Einflüssen. Düsterer, moderner und geradliniger Death Metal mit Tendenzen zu Progressive Metal, Swedish Death und Hardcore. Mit einer Kombination aus griechischer Mythologie und einer impulsiven Liveshow sind sie jetzt bereit, die Führung zum Olymp zu übernehmen.

