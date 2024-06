Thrown: starten Vorbestellungen für ihr Debütalbum „Excessive Guilt“

Die schwedischen Schwergewichte Thrown haben die Vorbestellungen für ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum Excessive Guilt gestartet, das am 30. August über Arising Empire erscheinen wird!

Seit ihrer Gründung im Jahr 2021 haben Thrown die Metal-Welt mit ihrer charakteristischen Mischung aus akustischer Gewalt, Live-Intensität und rätselhaften Performances in ihren Bann gezogen. Mit über 81 Millionen Streams weltweit seit der Veröffentlichung ihrer Debütsingle sind Thrown zweifelsohne die meistgehörten neuen Metal-Künstler im Moment.

Im Jahr 2022 veröffentlichten Thrown ihre Debüt-EP Extended Pain, die sich mit über 50 Millionen Streams der fünf Songs seit fast einem Jahr in den Top 200 Global Metal Charts von Spotify befindet. Ende 2023 hatten Thrown fast eine Million Hörer, erreichten die Viral Top-50 von Spotify sowohl in Australien als auch in den USA und eroberten die Bühne im Sturm, indem sie mit Knocked Loose, Fit For A King, Emmure, Counterparts und vielen anderen großen Künstlern in Nordamerika, Europa und Australien tourten.

Mit über 1,5 Millionen monatlichen Hörern allein auf Spotify und riesigen internationalen Tourplänen sind Thrown mit der Veröffentlichung von Excessive Guilt auf dem besten Weg, die größte Breakout-Metalband des Jahrzehnts zu werden.

Excessive Guilt kann als CD, limitiertes farbiges Vinyl und einzigartige Merch-Optionen im Arising Empire Online-Shop und bei anderen Händlern vorbestellt werden:

https://arisingempire.com/excessiveguilt

Mehr Infos zu Thrown (inklusive der aktuellen Tourtermine für 2024) und ihrem neuen kommenden Album Excessive Guilt findet ihr hier:

Thrown sind:

Marcus Lundqvist | Gesang

Johan Liljeblad | Gitarre

Andreas Malm | Gitarre

Buster Odeholm | Schlagzeug

Thrown online:

https://www.instagram.com/thrownband

https://www.facebook.com/thrownband