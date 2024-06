Thrown: kündigen Debütalbum „Excessive Guilt“ an – veröffentlichen brandneue Single „Look At Me“

Das schwedische Schwergewicht Thrown knüpft mit seinem brandneuen Track Look At Me an seine vorherigen Singles an, die in diesem Jahr sowohl in den USA als auch in Australien die Top-50 der Viral-Charts erreichten und zusammen über 23 Millionen Streams weltweit verzeichnen konnten.

Nun hat die Band Excessive Guilt ihr allererstes Album angekündigt, das am 30. August über Arising Empire erscheinen wird.

Obwohl sie noch kein Album veröffentlicht haben, haben sie bereits über 72 Millionen Streams weltweit gesammelt.

Letztes Jahr veröffentlichten Thrown ihre Debüt-EP Extended Pain, die sich mit über 49 Millionen Streams der fünf Songs fast ein Jahr lang in den Top 200 Global Metal Charts von Spotify hielt. Von Null auf über 1.400.000 Hörer mit ihren explosiven Tracks, eroberten Thrown die Bühne im Sturm und tourten mit Knocked Loose, Fit For A King, Emmure, Counterparts und anderen großen Künstlern durch die USA und EU!

Jetzt Look At Me hier streamen:

Pre-Save Excessive Guilt: https://arisingempire.com/excessiveguilt

Excessive Guilt – Tracklisting:

1. Guilt

2. Backfire

3. On The Verge

4. Bitter Friend

5. Nights

6. Look At Me

7. Dislike

8. Ignored

9. Bloodsucker

10. Vent

11. So Done

Erlebt Thrown live in den folgenden Shows!

Alpha Wolf – Half Living Things Australien Tour 2024

Special Guests: Thrown, Dying Wish

01.08.24 Perth @ Magnet House (sold out)

03.08.24 Melbourne @ Chelsea Heights (sold out)

03.08.24 Melbourne @ Forum (sold out)

04.08.24 Adelaide @ Hindley Street Music Hall (sold out)

07.08.24 Sidney @ Liberty Hall

08.08.24 Sidney @ Liberty Hall (sold out)

09.08.24 Newcastle @ King St Band Room (sold out)

01.08.24 Brisbane @ Fortitude Music Hall

Spite/Bodysnatcher – The Commong Enemies Tour

Special Guests: Thrown, Knosis, Cell, Psycho-Frame

31.05.24 CO, Denver @ Summit

01.06.24 UT, Salt Lake City @ The Complex

03.06.24 OR, Portland @ Hawthorne Theater

04.06.24 WA, Seattle @ The Crocodile

06.06.24 CA, Sacramento @ Ace Of Spades

07.06.24 CA, Pomona @ The Glasshouse

08.06.24 CA, San Diego @ House Of Blues

09.06.24 AZ, Mesa @ Nile Theater

11.06.24 TX, Dallas @ House Of Blues

12.06.24 TX, San Antonio @ Vibes Event Center

13.06.24 TX, Houston @ White Oak Music Hall

14.06.24 OK, Oklahoma City @ Beer City Music Hall

15.06.24 AR, Little Rock @ The Hall

16.06.24 LA, New Orleans – House Of Blues

Festivals rund um den Globus

20.06.24 FI, Nummijärventi @ Nummirock

22.06.24 DE, Ferropolis @ Full Force Festival

23.06.24 FR, Gisors @ Kave Fest

27.06.24 FR, Clisson @ Hellfest

28.06.24 NL, Ysselsteyn @ Jera On Air

29.06.24 DE, Münster @ Vainstream Rockfest

30.06.24 CZ, Tábor @ Mighty Sounds Festival

26.07.24 UK, Manchester @ Radar Festival

28.07.24 FR, Le Garric @ Xtreme Fest

16.08.24 DE, Sulingen @ Reload Festival

17.08.24 CH, Vallamand @ Rock The Lakes

23.08.24 DE, Lich @ Music Forge Festival

24.08.24 DE, Bad Dürkheim @ Fallen Fortress Open Air

Sänger Marcus Lundqvist wird von Johan Liljeblad und Andreas Malm an den Gitarren und Schlagzeuger Buster Odeholm (Vildhjarta/Humanity’s Last Breath) unterstützt, wenn Thrown ihre Botschaft des Selbsthasses mit einer Mischung aus knallhartem Metalcore und wutentbranntem Hardcore verbreiten wollen.

Thrown sind:

Marcus Lundqvist | Gesang

Johan Liljeblad | Gitarre

Andreas Malm | Gitarre

Buster Odeholm | Schlagzeug

Thrown online:

https://www.instagram.com/thrownband

https://www.facebook.com/thrownband