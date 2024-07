Wolfbrigade: die schwedischen Hardcore Punk Ikonen veröffentlichen „Life Knife Death“ am 13.09. auf Metal Blade Records

Die schwedischen Hardcore Punk-Ikonen und Metal Blade-Neuzugänge Wolfbrigade werden am 13. September ihr elftes Studioalbum Life Knife Death über Metal Blade Records veröffentlichen.

Gegründet 1995 in der kleinen schwedischen Stadt Mariestad von Schlüsselfiguren der legendären schwedischen Hardcore-Szene, gehören Wolfbrigade – bis 1999 unter dem Namen Wolfpack bekannt – zu Skandinaviens respektiertesten, einflussreichsten und verlässlichsten Vertretern von brachialem Tumult in der realen Welt.

Auf Life Knife Death werden dreißig Jahre Können auf den Punkt gebracht und mit mehr Stil und Intensität als je zuvor dargeboten. Am deutlichsten wird das an der schieren Geschwindigkeit und der kaum zu kontrollierenden Wut, die durch dynamische, blutige Schüttler wie Ways To Die und Your God Is A Corpse pumpt, wobei die wütende Attacke durch einen neu entfachten Sinn für raue Spontaneität zu herzzerreißender Größe gesteigert wird. „We didn’t really rehearse any of the songs on this album,“ verrät die Band. „We tend to overwork and overanalyze everything that we do, and sometimes we get lost in that process. This time we wanted to go rough, to capture the raw essence of the song when it’s just out of the womb. All the blood and gore.“

Wolfbrigades Vorliebe für konzentrierte Selbstreflexion kam ihnen beim Arrangement und der Abfolge dieser zwölf Killer-Songs zugute. Die subtilen Schattierungen von Melodie und Vielseitigkeit in Life Knife Death sind eine weitere Stärke von Wolfbrigade. Die Songs entwickeln sich mit einem organischen, komplementären Fluss, von den epischen Gitarren-Heroiken, die Unruled And Unnamed eröffnen, bis hin zum gruseligen, aufwühlenden Outro The Age Of Skull Fuckery.

Die unterschiedlichen Einflüsse der Band werden mit vereinigender Solidität zusammengeführt – die unerbittlichen Rhythmen von Discharge, der Blue-Collar-Rock’n’Roll von Motörhead, die Kopflastigkeit des Klassikers Entombed – sogar die Beatles kommen vor, wenn auch in umgekehrter Form, mit dem herrlichen Titel A Day In The Life Of An Arse. „I just thought of that song title, which is genius on its own, and Of An Arse just popped into my head. Beatles churned through the Wolfbrigade mill, the horror of waking up to another day, playing your part in the never ending shitscene of mankind.“

In einem Bandcamp-Interview von 2019 zur Promotion von Wolfbrigades letzter LP, The Enemy: Reality, bemerkte Bassist Johan Erkenvåg: „The political climate in the world these past few years has been the worst that we’ve ever experienced in our lifetimes.“ Nach einem halben Jahrzehnt voller Kriege, Seuchen, Katastrophen und Terror ist es, als hätte die Welt Erkenvågs Aussage gehört und gesagt: „Hold my beer!“ Das zunehmende globale Chaos mag uns alle in düstere Angst vor der Endzeit versetzen, aber es hat scheinbar auch die idealen Umstände für eine so brutale Hardcore-Punk-LP wie Life Knife Death von Wolfbrigades geschaffen.

„Well yeah, who could’ve known! The five years that have passed since our last album have served as a pretty good backdrop for a new punk record or misanthropy in general“, bestätigt die Band und fügt eine ironische Anspielung für die Bill Hicks-Fans hinzu: „Mankind – a virus with shoes. As always, our lyrics are fueled by the ever-growing disgust we feel about humanity. The everyday realization that we are a part of this fear-animalistic stupidity that drives the world further into oblivion. The inspiration just keeps raining down from the sky, killing the masses. Waking up to this every day makes us want to scream in horror.“

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Life Knife Death lässt die Band ihre erste Single Disarm Or Be Destroyed von der Leine und schreibt dazu: „This is a song about the ugliness of desire and the beauty of destruction. The urge to burn and destroy is also an urge to create and evolve. Right or wrong, there’s pleasure in smashing some things into pieces.“

Disarm Or Be Destroyed könnt ihr hier streamen: https://www.metalblade.com/wolfbrigade/

Life Knife Death – Tracklisting:

1. Ways To Die

2. Disarm Or Be Destroyed

3. Life Knife Death

4. A Day In The Life Of An Arse

5. Unruled And Unnamed

6. Skinchanger

7. Your God Is A Corpse

8. Nail Bomb

9. Cyanide Messiah

10. Mayhem Mongrel

11. Sea Of Rust

12. Age Of Skull Fuckery

Life Knife Death wird auf CD und in digitalen Formaten sowie auf Vinyl in folgenden Formaten veröffentlicht:

– White (US)

– 180g Black (EU)

– Orange Marbled (EU – ltd. 1000)

– 180g Black (EU – ltd. 500)

– Dark Grey Marbled (EU – ltd. 500)

– Clear w/ Red/White splatter (EU – Sound Pollution exclusive ltd. 200)

– Orange w/ Red Splatter (EU – Evil Greed exclusive ltd. 300)

– Orange/Black Dust Splatter (EU – 200)

– Orange/Black Split (EU – TNOR exclusive – 200)

Vorbestellungen hier möglich: metalblade.com/wolfbrigade

Wolfbrigade sind:

Micke Dahl – Gesang

Erik Norberg – Gitarre

Jocke Rydbjer – Gitarre

Johan Erkenvåg – Bass

Tommy Storback – Schlagzeug

