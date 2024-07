Forgotten Tomb: streamen neues Album „Nightfloating“

Die depressiven Black/Doom-Metaller Forgotten Tomb bieten einen Stream ihres neuen Studioalbums Nightfloating an, das am 12. Juli über Agonia Records erschienen ist. Hört euch das Album hier an:

Nightfloating bestellen: https://forgottentomb.store/

Nightfloating erscheint vier Jahre nach dem von der Kritik hochgelobten Nihilistic Estrangement und vermittelt ein genaues Bild davon, wo die Band heute künstlerisch steht. Forgotten Tomb interpretieren ihre depressiven Black Metal-Wurzeln – ein Genre, das die Band in den frühen 2000er Jahren mit ihren ersten drei klassischen Alben mit definiert hat – im Lichte ihrer 25-jährigen Erfahrung neu und beleben sich selbst mit einem Album, das Vergangenheit und Gegenwart vermischt und dunklere Gefilde und verschiedene Grautöne erkundet. Von atmosphärischen Stücken wie dem hymnischen Titeltrack und dem rasanten This Sickness Withered My Heart bis hin zu vertrackten und doch erschütternden Songs wie A Chill That You Can’t Taint und Unsafe Spaces, rundet die Band das Album mit dem überraschenden Dungeon-Synthie-Abstecher Drifting und dem 10-minütigen Epos A Despicable Gift ab und schafft damit ein kompromissloses und doch erfrischendes Album, das sich einmal mehr von allen anderen Bands abhebt. Von der ersten bis zur letzten Note klingt Nightfloating unverkennbar nach Forgotten Tomb.

Das majestätische Cover-Artwork wurde von der griechischen Künstlerin Satta La Main Verte handgezeichnet und passt perfekt zur Stimmung des Albums und den lyrischen Themen, die der bissigen Tradition der Band folgen und verschiedene Themen berühren, von eher introspektiven Meditationen bis hin zu totaler misanthropischer Aggression.

„We are proud of this new record, it’s been a lot of work and the fact that it’s gonna be released during the band’s 25th anniversary makes it even more special“, kommenieren Forgotten Tomb. „It doesn’t get more Forgotten Tomb than this record, it sounds like you would expect, but at the same time it’s got a fresh approach to the subject matter. There are a lot of details to be discovered throughout the tracks and we can’t wait for our fans to listen to it.“

Das Album wurde zwischen August 2023 und Januar 2024 im Elfo Studio in Italien aufgenommen und von Daniele Mandelli und Forgotten Tomb produziert. Daniele Mandelli, Ferdinando Marchisio und Alessandro Comerio mischten das Album. Davide Tavecchia hat es im Februar 2024 im Twilight Studio gemastert.

Neue Single vom Titeltrack Forgotten Tomb auf allen Plattformen streamen:

https://distrokid.com/hyperfollow/forgottentomb/nightfloating

Nightfloating – Tracklist:

1. Nightfloating

2. A Chill That You Can’t Taint

3. This Sickness Withered My Heart

4. Unsafe Spaces

5. Drifting

6. A Despicable Gif

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Album-Formate:

– Jewelcase CD

– Box CD

– Tape

– Grey LP

– Red LP

– Transparent LP

Merch:

– T-Shirt

Bevorstehende Shows:

9.08 – IT – Codroipo (UD), Summer Music Festival

Monochromatic Visions Tour

Forgotten Tomb + Nocturnal Depression

26.09. – CH – Bern, Secret Show

27.09. – DE – Grosserlach, VFRR

28.09. – DE – Oberhausen, Helvete

29.09. – DE – Erfurt, Club From Hell

30.09. – DE – Cunersdorf, Tanks MC

01.10. – PL – Wroclaw, Liverpool

02.10. – PL – Bielsko Biala, Rudeboys Club

03.10. – CZ – Plzen, Parlament

04.10. – AU – Vienna, Escape Metal Corner

05.10. – TBA

06.10. – SK – Banská Bystrica, Klub 77

20.10. – IT – Roma, Death Over Rome Fest

06.11. – Kyrgyzstan – Bishkeck, Bar56

07.11. – Kazakhstan – Almaty, Anklav

09.11. – Georgia – Tbilisi, Junkyard

10.11. – Turkey – Istanbul, Dorock HMC

Forgotten Tomb – Besetzung:

Ferdinando „Herr Morbid“ Marchisio – Gesang + Lead-, Rhythmus-, Clean-, Slide-Gitarren + Synthesizer

Alessandro „Algol“ Comerio – Bass

Jöschu „J.“ Käser – Lead-Gitarren

Kyoo-Nam „Asher“ Rossi – Schlagzeug

Forgotten Tomb online:

Website: http://www.forgottentomb.com

Facebook: https://facebook.com/Official.Forgotten.Tomb/

Instagram: https://www.instagram.com/officialforgottentomb/