Deathchant präsentieren: Ramones-Cover „Judy Is a Punk“ vom kommenden Tribute-Album „Ramones Redux“ (Various Artists)

Die Heavy-Band Deathchant aus Los Angeles hat die erste Single aus dem bevorstehenden Tribute-Album Marc Urselli’s Ramones Redux veröffentlicht. Der Song ist eine kraftvolle Neuinterpretation des Klassikers Judy Is A Punk der Ramones. Diese neue Ausgabe der Redux Series wird am 6. Juni 2025 über Magnetic Eye Records erscheinen.

Zusätzlich zu Marc Urselli’s Ramones Redux wird Magnetic Eye Records ein Begleitalbum mit dem Titel Marc Urselli’s Best Of Ramones Redux herausbringen. Dieses Album enthält 17 Coverversionen von weniger bekannten Songs sowie zeitlosen Klassikern aus dem umfangreichen Katalog der Ramones, die von einigen der aufregendsten Künstler der Heavy-Underground-Szene aufgenommen wurden.

Hört euch Judy Is A Punk hier an:

Deathchant kommentieren: „The Ramones are one of the greatest rock ’n‘ roll bands of all time that loved singing about not doing stuff“, scherzt Sänger und Gitarrist TJ Lemieux. „Well, we love not doing stuff, but we also love the Ramones, so we covered Judy Is A Punk for Magnetic Eye’s Ramones compilation.“

Doug Stuckey fügt hinzu: „Nothing, we can say that hasn’t already been said about one of the best bands ever.“ Der Gitarrist schreibt: „Bad boy rock, bad boy roll, gabba, gabba, see them go R.A.M.O.N.E.S!“

Deathchant wurde 2018 in Los Angeles, Kalifornien, gegründet. Seitdem ist es schwierig, ihren Stil einzuordnen, da sie fröhlich Neues, Altes, Geliehenes sowie psychedelische, sludgy und dronige Klänge in ihre eigene Heavy Metal-Marke mischen. Die Amerikaner gehören zweifellos zu den einzigartigsten Heavy Bands, was ihre bisherigen drei Studioalben, Deathchant (2019), Waste (2021) und Thrones (2023), eindrucksvoll belegen. Freuen Sie sich auf ihre nächste heiße Veröffentlichung!

In den frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts nahm der Rock eine bombastische, komplexe und symphonische Wendung. Yes veröffentlichte 1972 das monumentale Close To The Edge, und nicht einmal ein Jahr später waren Genesis mit Selling England By The Pound am Start, während Led Zeppelin ebenfalls 1973 in die Houses Of The Holy eintraten.

Es schien fast so, als würden die langen, fettigen Haare der Rockkids alle schick und poliert werden. Doch in Downtown New York entstand eine ganz andere Szene, die das Gegenteil behauptete. In einem neuen Club gab eine Gruppe von lederbekleideten, ungezogenen Jugendlichen, die ihre Band Ramones nannten, am 16. August 1974 ihr Debüt im CBGB’s. Sie waren laut, ihre kraftvollen Songs benötigten nur wenige Akkorde, dauerten kaum länger als zwei Minuten und sie kümmerten sich kaum um perfekte Noten. Die Musikwelt stand kurz davor, sich für immer zu verändern.

Die Ramones sind zweifellos die bekannteste amerikanische Punkrockband aller Zeiten, deren Geist des Widerstands und Musik Generationen inspiriert haben und deren Einfluss bis heute spürbar ist, obwohl alle ursprünglichen Mitglieder viel zu früh verstorben sind.

Mit drei Akkorden und einfachen Texten verfolgten die Ramones einen reduzierten, energiegeladenen Ansatz, der sowohl primitiv als auch revolutionär war, als er 1976 in Form des selbstbetitelten Debütalbums Ramones erschien. Sie beeinflussten einige der bekanntesten Rock-, Punk- und Metalbands der folgenden Jahrzehnte, darunter Black Flag, Nirvana, Metallica, Circle Jerks, White Zombie, Pearl Jam und Guns N‘ Roses, um nur einige zu nennen. Selbst die mächtigen Motörhead widmeten ihnen einen Song.

Die Ramones verkörperten und fassten das Wesen des Undergrounds perfekt zusammen, blieben über Jahrzehnte ihrem Sound und Stil treu, inspirierten mehrere Generationen und etablierten eine ewige kulturelle Bedeutung, obwohl sie selbst nie echten kommerziellen Erfolg hatten.

Die Magnetic Eye’s Redux Series wurde ins Leben gerufen, um klassischen Alben aus der Musikgeschichte Tribut zu zollen. Das Label hat sich als Chronisten und Archivare verpflichtet, das Gedächtnis herausragender Künstler und Platten lebendig zu halten und ihre Musik an neue Generationen weiterzugeben.

Ramones Redux interpretiert und feiert das Debütalbum der Punklegenden von Anfang bis Ende und wird begleitet von Best Of Ramones Redux, das neue Versionen von tiefen Cuts und Klassikern aus ihrem Katalog enthält. Als erstes für eine Magnetic Eye Redux Veröffentlichung wurde dieses Hommage an die Ramones von dem in New York City und London ansässigen italienisch-schweizerischen Audioingenieur, Sounddesigner, Komponisten, Multiinstrumentalisten und Grammy-Gewinner Marc Urselli konzipiert und kuratiert.

Die Trackliste von Marc Urselli’s Ramones Redux findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Die Magnetic Eye Redux Series umfasst handverlesene klassische Alben aus der Geschichte von Rock und Metal, die von Anfang bis Ende neu interpretiert werden. Künstler, die wir lieben, sowohl aus dem Heavy Rock-Bereich als auch darüber hinaus, wählen Titel aus, um sie neu zu gestalten und diese Meilensteinplatten ins neue Jahrtausend mit drückender Schwere und brennender Energie zu bringen. Bis heute haben wir Redux-Ausgaben von Pink Floyds The Wall, Helmet’s Meantime, Black Sabbath’s Vol. 4, Hendrix’s Electric Ladyland, Alice In Chains‘ Dirt, AC/DC’s Back In Black, Soundgarden‚s Superunknown und Jethro Tull’s Aqualung produziert, an denen Künstler wie Red Fang, Matt Pike, Pallbearer, The Melvins, All Them Witches, Khemmis, ASG, Supersuckers, Zakk Wylde, Mark Lanegan, Ruby the Hatchet und viele weitere großartige Künstler beteiligt waren.

Begleitet uns auf unserem neunten Ausflug in das Redux-Territorium, während wir den US-Punklegenden Ramones gebührenden Respekt zollen!