Blended Brew: neues Album „Roll The Dice“ ist ab sofort erhältlich

Zehn Jahre nach ihrem Debüt heben die dänischen Rocker Blended Brew verborgene Schätze ans Licht. Roll The Dice ist am 28. März erschienen und präsentiert eine Sammlung bisher unveröffentlichter Songs, die ursprünglich für ihr erstes Album geschrieben wurden, es aber nie auf die finale Trackliste schafften.

Seht euch das Video zu Traveling Song hier an:

Vor genau zehn Jahren präsentierten sich Blended Brew mit Hand Patrones in der dänischen Rockszene – einem Album, das den Grundstein für ihre Reise legte. Während dieses kreativen Prozesses wurden einige Songs verworfen – nicht etwa, weil sie qualitativ nicht ausreichten, sondern weil sie damals nicht ganz ins Album passten. Diese Tracks strahlten jedoch stets eine besondere Energie aus und warteten nur auf den richtigen Moment, um wieder zum Leben zu erwachen.

„We always felt there was something unique about these songs, but back then, they just didn’t find their place“, sagt Sänger Jimmy Månsson. „Now, with a decade of growth and experience behind us, it feels like the perfect time to finally share them.“

Diese längst vergessenen Aufnahmen wurden im Archiv der Band aufbewahrt und warten auf die richtige Gelegenheit. Jetzt, wiederbelebt und mit neuem Leben erfüllt, schlagen sie eine Brücke zwischen den Anfängen von Blended Brew und ihrer Entwicklung über die Jahre. Roll The Dice bietet Fans die Möglichkeit, den Sound zu erleben, der beinahe Teil ihres Debütalbums geworden wäre – nun angereichert mit der im Laufe der Zeit gewonnenen Reife und Tiefe.

Roll The Dice – Trackliste:

1. Roll The Dice

2. Traveling Song

3. Burning Soul

4. Corner Of Trust

5. Grateful Moment

6. Weirdo

7. Crossing Craziness

8. Intervene

9. King Confidence

Roll The Dice ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen über Mighty Music erhältlich. Hier anhören.

Blended Brew Besetzung:

Jimmy Månsson – Gesang, Gitarre

Lord Sebastian Groset – Klavier, Orgel, Mundharmonika

Christoffer Beck – Schlagzeug

