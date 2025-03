Envy Of None: verlosen zum Album-Release von „Stygian Wavz“ eine signierte Gibson Gitarre

Das mit Spannung erwartete zweite Album der kanadisch-amerikanischen Band Envy Of None ist am 28. März erschienen. Mit dem Titel Stygian Wavz bezieht sich das Album auf das Werk des römischen Dichters Ovid, der von „Stygian waves and turbulence at the gates of hell“ sprach – eine Metapher für die Kämpfe und Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert sind. Nach einer Reihe herausragender Single-Veröffentlichungen und beeindruckender Musikvideos ist die Band begeistert, das Album nun in seiner Gesamtheit präsentieren und ihre kreative Vision zum Leben erwecken zu können.

Seht euch hier das Video zu The Story an:

Alex Lifeson äußerte sich dazu: “I loved all the quality building materials that arrived from my partners and enjoyed cementing each board and brick of an idea into eleven unique rooms within a most beautiful abode. I would encourage you to stroll slowly and repeatedly through each of these rooms, drinking in the colours, gazing at the vistas and feeling the warm wash of sensory vibration. Within these rooms, we have built a place for you, our cordial guest, to relax and open your heart and mind in the comfort of our beloved home. Welcome, friend.”

Obwohl sie sich selbst niemals so beschreiben würden, ist Envy Of None die lebendige Definition einer Supergroup. Keine andere Band könnte zu Recht behaupten, dass Alex Lifeson – einer der einflussreichsten Visionäre des Rock – die Gitarrenarbeit übernimmt, während Andy Curran von Coney Hatch und Soho 69 für Bass und Programmierung verantwortlich ist, sowie der außergewöhnliche Produzent Alfio Annibalini an den Keyboards tätig ist. Doch der Star dieser Band könnte sehr gut das jüngste Mitglied sein – die amerikanische Singer-Songwriterin Maiah Wynne – deren wunderbar emotionale Vocals die Musik in aufregende neue Richtungen lenken, die bis ins Mark begeistern.

Envy Of None verlosen zum Album-Release von Stygian Wavz in Kooperation mit Gibson eine signierte Envy of None custom Epiphone Les Paul Special II Gitarre (https://envyofnone.com/win/). Die Verlosung endet am 18. April.

Stygian Wavz wird in einer Vielzahl von Formaten veröffentlicht, darunter farbiges Vinyl, Standard-Schwarzvinyl, CD, Blu-ray, digital und als spezielle Deluxe-Edition im Boxset. Das limitierte Stygian Wavz Boxset enthält eine CD und eine Blu-ray (mit Dolby Atmos, 5.1 Surround und Hi-Res Stereo Mixes sowie vier Promo-Videos) sowie ein Gatefold LP in grünem und schwarzem Marmor mit individuellen Drucken der Bandmitglieder. Zudem liegt ein 12-seitiges Booklet bei, das Track-by-Track-Notizen der Band und exklusive Fotografien enthält.

Zusätzlich zu dem grünen und schwarzen Marmor-Vinyl sind in 5 zufällig verpackten Exemplaren des Boxsets eine spezielle, super exklusive Pressung des Albums auf galvanisiertem metallic-blauen Vinyl enthalten. Ähnlich wie bei traditionellen Gedenk-Silber- oder Gold-Disketten wurden diese mit einem revolutionären neuen Verfahren hergestellt, das nicht nur sensationell aussieht, sondern auch die Spielqualität und Langlebigkeit der Pressung gewährleistet. Abgesehen von den LPs für die einzelnen Bandmitglieder sind dies die einzigen Exemplare, die existieren, und sie kommen in polygepolsterten Innenhüllen, die von Alex, Maiah, Andy und Alf signiert sind.

Die Stygian Wavz Pink Vinyl Edition ist eine Nordamerika-exklusive Veröffentlichung. Die Stygian Wavz Blue Vinyl Edition ist im Kscope Store sowie bei unabhängigen Einzelhändlern erhältlich. Die Stygian Wavz ‚EON Purple‘ Vinyl Edition ist exklusiv im Envy Of None Store erhältlich. Außerdem gibt es die Stygian Wavz Black Vinyl LP Edition, die im Halbspeed gemastert wurde, sowie die Stygian Wavz Digipak CD mit einem 16-seitigen Booklet.

Die Trackliste zu Stygian Wavz findet ihr hier im Time For Metal Release-Kalender:

Envy Of None sind:

Alex Lifeson – Gitarre, Mandola, Banjo, Programmierung

Maiah Wynne – Leadgesang, Hintergrundgesang, Keyboards

Alf Annibalini – Gitarre, Keyboards, Programmierung

Andy Curran – Bassgitarre, Synthesizer-Bass, Programmierung, Gitarre, Hintergrundgesang, Stylophon

Facebook: https://www.facebook.com/envyofnone

Instagram: https://www.instagram.com/envyofnone_