Memphis May Fire: neue Singles „Versus“ & „Love Is War“ mit Videos

Memphis May Fire – Matty Mullins (Gesang), Kellen McGregor (Gitarre), Cory Elder (Bass) und Jake Garland (Schlagzeug) – freuen sich, ihr neues Album Shapeshifter über ihr langjähriges Label Rise Records zu präsentieren, das an zahlreichen Stellen viel Lob erntet.

Die Band hat bereits ganze acht Singleauskopplungen aus dem Album veröffentlicht und schließt die Serie nun mit den Videos zu Versus und Love Is War ab, die thematisch und lyrisch miteinander verwoben sind.

„Manche Kriege beginnen nicht mit einem Schlachtruf, sondern im Stillen, wenn die Liebe unter dem Gewicht unausgesprochener Wunden zu zerbrechen beginnt“, erklärt Matty Mullins.

„Versus und Love Is War sind zwei Seiten derselben Wunde. Die eine ist die Spannung vor dem Fallout, der Moment, in dem der Stolz die Vernunft in den Schatten stellt und die Liebe am Rande des Krieges schwankt. Die andere ist das, was passiert, wenn die Grenze überschritten wird. In diesen Liedern geht es nicht nur um Konflikte, sondern auch um den Preis des Festhaltens, wenn das Loslassen der einzige Ausweg sein könnte.“

Shapeshifter Tracklist:

1. Chaotic

2. Infection

3. Overdose

4. Paralyzed

5. Hell Is Empty

6. Necessary Evil

7. The Other Side

8. Shapeshifter

9. Versus

10. Love Is War