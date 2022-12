Memphis May Fire – Remade In Misery

Im Sommer 2020 veröffentlichten Memphis May Fire diverse Singles, um die erzwungene Coronapause zu überbrücken. Die Band setzt sich aus Sänger Matty Mullins, Gitarrist Kellen McGregor, Bassist Cory Elder und Schlagzeuger Jake Garland zusammen. Zuletzt erschien ihr Song Make Believe samt Video am 18. Februar dieses Jahres. Im Juni veröffentlichte die texanische Metalcore-Band schließlich ihr neues Album Remade In Misery. In ihren elf Tracks geht es um Angst, Gewalt und Polarisierung. Mit dem siebten Werk beginnt laut Sänger Matty Mullins ein neuer Abschnitt für Memphis May Fire.

Los geht es mit dem Opener Blood & Water, der direkt losbrettert. Von rotzigem Growling und Blastbeatgewitter bis hin zu soften Clean-Passagen und einer eingängigen Melodie ist alles dabei. Bleed Me Dry tänzelt zeitweise leichtfüßig daher, lässt aber auch genug Raum für wuchtige Beats. Der Sound von Somebody klingt deutlich nach Imagine Dragons, allerdings um einiges härter als der von den Kollegen aus Las Vegas. Death Inside schlägt danach aggressivere Töne an, angelehnt an Rage Against The Machine, versetzt mit der eigenen Fußnote. The American Dream und Your Turn sind zwei Songs zum Gasgeben, egal ob auf der Autobahn oder im Fitnessstudio, hier haben Memphis May Fire den beabsichtigten Nerv zielsicher getroffen. Make Believe läutet danach die Cooldown-Phase ein, durchbohrt von einem gesanglichen Frustausbruch, während der Nachfolger Misery Stadionatmosphäre verbreitet. Left For Dead beendet abrupt die entspannten Momente. Dieser Song brettert bleischwer und druckvoll nach vorne. Only Human legt im Anschluss zusätzlich nach. Am Ende der Tracklist schlägt bei The Fight Within noch einmal die groovige Seite von Memphis May Fire durch. Diese elf Tracks bieten durchaus genug Abwechslung.

Remade In Misery verdient ohne Zweifel einen Platz in der heimischen Albensammlung und macht mich in jedem Fall neugierig, wie die Texaner auf einem Livekonzert klingen. Ab Ende Januar 2023 touren sie durch die USA, vielleicht planen sie ja noch einen Abstecher nach Europa. Ich würde mich freuen, Memphis May Fire live zu erleben.

