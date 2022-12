Tankard – Support Purify und Incertain am 27.12.2022 im JUZ Andernach

Bands: Tankard, Purify und Incertain

Ort: JUZ Andernach, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 27.12.2022

Kosten: 20 € VVK, 25 € AK

Genre: Thrash Metal, Death/Thrash Metal

Besucher: 250

Veranstalter: Kulturbüro Stadt Andernach

Link: https://www.facebook.com/events

Setlisten:

Incertain

Purify

Tankard Intro Denier Burn The Shelter Amok Anarchy Biotic Epilog Mankind’s Grave Abortion X-Mess Intro Hate Fuck Die Make My Day Sucker Leprechaun Rodent God’s Bith Guineapig Motörhead Rectifier The Morning After Rapid Fire Lockdown Forever Die With A Beer In Your Hand Rules For Fools Intro Time Warp Time Warp We’re Coming Bak One Foot In The Grave Octane Warriors Chemical Invasion Ex-Fluencer A Girl Called Cerveza Freibier Intro + RIP (Rest In Beer) Zombie Attack (Empty) Tankard

Weihnachtsausklang im JUZ in Andernach. Heute, am ersten Tag nach den Festtagen, sind es Tankard, die uns einladen, den an Weihnachten angesammelten Speck mit fettem Thrash wieder abzutrainieren. Morgen werden es Sodom sein.

Wenn Tankard den gleichen füllen, sind Heike und ich natürlich dabei. Besonders anziehend kommt noch hinzu, dass mit Purify eine unserer angedachten Hochzeitskapellen am Start ist. Die Feier konnte 2020 wegen des Lockdowns leider nicht stattfinden. Mit Incertain und eines ihrer wohl letzten Konzerte gibt es noch einen weiteren Grund, das Event heute Abend nicht zu verpassen!

Etwa eine halbe Stunde vor Beginn (20:00 Uhr) sind Heike und ich vor Ort. Wir treffen eine Menge an Freunden und Bekannten. Am Merchstand von Incertain begrüßen wir Liane (ehemalige Sängerin der Band) und wir können natürlich nicht abwarten, unsere Freunde von Purify gleich zu treffen.

Mit ca. 250 Fans bleibt es übersichtlich in der über 600 Leuten fassenden Halle. Das mag daran liegen, dass im JUZ direkt zwei Tage hintereinander Konzerte stattfinden, es könnte jedoch auch daran liegen, dass Tankard quasi jeden Tag (gefühlt) in der Nähe unterwegs sind und ihr Abschlusskonzert in Kürze in der Batschkapp in Frankfurt geben. Das sind auch nur etwas über 100 Kilometer entfernt. Die hier anwesenden Fans freuen sich auf den heutigen Abend ganz besonders und haben eine Menge Spaß, das merkt man von Anfang an.

Incertain machen den Opener. Kurz vorher wurde durch die Band bekannt gegeben, dass man sich (leider) auflöst. Neben dem heutigen Konzert wird es wohl 2023 noch einen Gig zum Abschluss geben. Das Ende der Band ist sehr schade, aber irgendwie hat man es doch kommen sehen. Mit Liane, der Ex-Sängerin, würde sogar wieder die Urbesetzung zur Verfügung stehen, aber lassen wir das …

Bei der ehemaligen Female-Fronted Death-/Thrashmetal Band Incertain aus Andernach steht seit dem Shoud Loud Vol. 11 vom Herbst 2019 Frontmann Carsten Dalecki am Mikro. Incertain kennen wir also in dieser Besetzung schon etwas länger. Allerdings habe ich Incertain in der heutigen Besetzung noch nie gesehen, denn heute Abend steht hier nur ein Trio auf der Bühne. Bassist Janis ist kurzfristig ausgefallen. Die Band hat sich dazu entschlossen, heute ohne ihren Bassisten aufzutreten. Das macht die Band ausgezeichnet, obwohl ich Janis natürlich gerne wiedergesehen hätte. Gitarrist Phil (auch Bandmember bei Bloodspot) haut in die Saiten wie ein Berserker. Wahnsinn, wie er bzw. die Band das heute hinbekommen. Janis wird sich am meisten ärgern, dass er heute Abend ausgefallen ist … Kollege Phil spielt praktisch für ihn mit, es ist schon genial, was er da alleine so raushaut. Luis trumpft in seiner gewohnten Art im Hintergrund am Schlagzeug cool und lässig auf, das aber mit mächtigem Donner. Er ist mittlerweile, wie Janis auch, Bandmember bei Plagueborne. Carsten zeigt natürlich, dass er nach dem Abgang von Frontfrau Liane das Ruder am Mikro hier in die Hand genommen hat. Ob nun Female-Fronted oder Male-Fronted, Incertain sind so oder so Garanten für fette Death/Thrash Feten. Auf die Ohren bekommen die Fans Songs ihres bisher einzigen Album Rats In Palaces (hier), welches nun auch schon fünf Jahre alt ist, damals noch komplett mit Sängerin Liane eingespielt. Es wird leider das einzige Album der Band bleiben.

Die Fans der Band sind begeistert, Incertain endlich mal wieder live zu erleben. Was wir vermutet haben und Liane uns auch eben am Merchstand bestätigt hat, trifft ein. Die Ex-Fronterin ist bei einem Song mit auf der Bühne und performt mit der Band. Da fühlt man sich doch an „alte Zeiten“ erinnert. Zu einer Reunion mit Liane wird es leider nicht kommen, die Band macht komplett Schluss, leider!!! Viel Applaus für den heutigen Gig von Incertain, der mit dem Song X-Mess endet und das passend zur Jahreszeit, allerdings nur vom Songtitel her, denn der Song ist alles anderer als ein Weihnachtslied.

Jetzt kommen Purify, die wir schon seit ein paar Jahren immer mal wieder begleiten durften. Ihre Fanbase liegt natürlich in Mainz/Wiesbaden, denn da kommen die Thrasher her. Heike und ich freuen uns sehr, die Jungs mal wiederzusehen, die, wie bereits gesagt, 2020 eigentlich unsere Hochzeitsband sein sollten. Aber dann kam ja Polly … bzw. Fuckin‘ Corona und das Fest musste ausfallen, nicht aber die Hochzeit. Mit Gitarrist Guido habe ich mich eben noch unterhalten, ob Purify schon mal hier im JUZ Andernach waren. Aber na klar, 2016 als Support von Onslaught hat man hier schon gespielt, bestätigt er mir. Stefan im Publikum erkennt die Band dann doch tatsächlich wieder, da sie natürlich auch Norbert wieder dabeihaben. Zu Norbert später Weiteres.

Purify dürften wohl das Prädikat als bekloppteste Boygroup erhobenen Hauptes tragen. Das Quartett ist bekannt für derbe Späße, Nonsens und Beleidigungen untereinander und der Zuschauer. Heike und ich durften das auch einmal beim exquisiten Live-Streamigkonzert beim Siegener Wohnzimmergeballer im Vortex alleine aushalten. Sehr wüst ist bei uns in Erinnerung auch noch ihr Konzert mit Crisix im letzten Jahr im Kesselhaus in Wiesbaden. Dagegen benehmen sie sich heute doch regelrecht. Ganz fulminant in diesem Jahr auch der 50. Birthday Bash von Gitarrist Guido Holstein aka Holzbein in Mainz.

Standardgemäß mit dem Rücken zum Publikum beginnen die Mainzer Thrasher ihren Gig. Nach dem Intro der Opener Hate, Fuck, Die eine klare Ansage und der Punk bzw. Thrash geht ab. Das Shirt mit dem Aufdruck des Songs gibt es nach Jahren endlich auch wieder in XXL, also sofort schon mitgenommen! Erste Verbalauseinandersetzungen zwischen Tobias Mönch (Gesang) und seinen Bandkollegen sind da. Schnell gibt es auch die ersten bösen Ansagen ans Publikum. Es braucht nicht lange, und das Quartett aus Mainz heizt hier richtig auf. Da kann ich nur sagen: Purify – Make My Day, und das bereits mit ihrem zweiten Song 😉

Tobias Mönch ist mit seinem Kumpel Norbert im Element. Norbert ist bekanntermaßen ein weiteres Mitglied der Band und macht Purify zu einem Quintett. Norbert und Tobias sind eigentlich eineiige Zwillinge und unzertrennlich. Das spürt man auch heute wieder, obwohl Norbert heute so aussieht, als sei er mit Perwoll gewaschen 😉 Er scheint heute doch tatsächlich sauberer daherzukommen als Tobias. Wer Norbert nicht kennt, den möchte ich aufklären. Norbert ist der Wischmopp, den der Sänger gerne auf der Bühne schwingt. Die Ähnlichkeit zwischen beiden ist frappierend 😀

Tobias Mönch und seine Mitstreiter Guido Holstein (Gitarre) und Thomas Glaser sind in ihrem Element. Alex Reichert, der Vorgänger des letzten Schlagzeugers David Becker hat die Hölzer seit Kurzem wieder zurückgenommen. Purify, die Reference Class A – Thrash Metal Band aus Mainz/Wiesbaden lässt es hier mal wieder so richtig krachen. Purify funktionieren wie immer: Beleidigungen/Beschimpfungen untereinander und Beleidigungen des Publikums. Alles wie gehabt und wie wir es wollen. Einige hier müssen sich noch dran gewöhnen, das geht allerdings auch schnell. Purify halten sich hier allerdings heute Abend auch etwas zurück, gegenüber ihren sonstigen Shows. Sie sind hier halt bei feinen Leuten in Andernach, obwohl Andernach ja für die Irren bekannt ist. Die Show der wohl beklopptesten deutschen Thrash Band Purify läuft wie geschmiert. Auf und vor der Bühne bleibt es recht sauber und Norbert hat dadurch wenig Bodeneinsatz. Viel zu schnell ist die Setlist durchgespielt und das abschließende Guinea Pig Apocalypse treibt die Stimmung auf den Höhepunkt. Riesenapplaus hier, die Band wird abgefeiert.

Zum Schluss dann der Headliner des heutigen Abends. Ich denke mal, dass man zu Tankard nicht mehr viel sagen muss. Tankard um ihren charismatischen Frontmann Gerre, zählen zu dem Besten, was Thrash Metal in Deutschland zu bieten hat. Tankard gehören zusammen mit Kreator, Sodom und Destruction zu den The Big Teutonic 4!!! Seit 1983, also bereits seit 40 Jahren, sind Tankard aus dem deutschen Metal nicht wegzudenken. Tankard besitzen auf der gesamten Welt Kultstatus. Das Quartett ist nicht einfach nur Thrash Metal. Tankard sind auch anerkannte Gründer des Subgenres Alcoholic Metal. Tankard machen ihrem Bandnamen, der übersetzt (Bier)krug heißt, doch alle Ehre. Die Jungs haben eine Menge Durst! Vor, während und nach ihrem Gig. Sieht man bei manchen Bands auf der Bühne einzelne Flaschen stehen, so sieht man bei Tankard einzelne Bierkästen dort stehen. Dies auch heute Abend. Die Alcoholic Metaller präsentieren sich gut drauf, wie immer. Ich habe sie schon mehrmals gesehen. Tankard ist einfach nur Thrashparty und die geht auch heute. Hatte man albummäßig 2017 mal One Foot In The Grave gesetzt, ist man seit diesem Jahr mit Pavlov’s Dawgs zurück! 19 Alben haben sie in vierzig Jahren herausgebracht!

Ein schönes Thrash Metal Potpourri der letzten vierzig Jahre bringen die Jungs hier auf die Bühne, welches mit Rectifier beginnt. Gleich danach besingt man schon The Morning After, bis dahin ist es aber wirklich noch lange. Da machen wir unter anderem zuerst noch einen Zeitsprung / Time Warp. Nein, es sind eigentlich ja mehrere Zeitsprünge durch die Bandgeschichte. Das ist heute Abend ein Best-of the best. Die Jungs haben genügend Material. Da sind auch einige Huldigungen der kühlen Blonden dabei. A Girl Called Cerveza wird extra aus Spanien eingeflogen und ein Zombie Attack muss noch abgewehrt werden. Zwischendurch gibt es auch mal Freibier – sonst gibt es Krawalle. Nein, Krawalle gibt es nicht, denn die Metaller sind ja bekanntlich ein friedvoller Haufen.

Die Jungs sind während dieser Knallersongs, die jedem Fan mittlerweile im Ohr sind, unablässig auf der Bühne unterwegs. Stimmung pur hier in Andernach. Die 250 Fans sind aus dem Häuschen. Fast zu guter Letzt dann doch noch R.I.B. Tankard – Rest In Beer! Dann ist der Becher leer bzw. (Empty) Tankard und ein genialer Alcoholic Metal / Thrash Metal Abend geht zu Ende.

Was für ein geiler Abend! Bevor wir nach Hause fahren, noch ein kurzes Gespräch mit Gerre und den Jungs, die mir gerne die mitgebrachten Platten signieren. Dann heißt es ausschlafen, morgen stehen hier in Andernach Sodom an. Den Livebericht zu Sodom gibt es etwas später, da jetzt für mich zuerst einmal Entspannen und Urlaub auf der Insel angesagt ist. Natürlich mit einem Tankard in der Hand bei diesem A Girl Called Cerveza.