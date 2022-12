Time For Metal Silvesterverlosung 2022: mit Napalm Records und ihrer Band Feuerschwanz

Time For Metal und Napalm Records gestalten auch in diesem Jahr zusammen die traditionelle Time For Metal Silvesterverlosung. Das Label mit Sitz in Eisenerz in Österreich und den Niederlassungen in Berlin und Austin wurde 1992 von Markus Riedler gegründet. Im Fokus stehen Feuerschwanz, die gleich zwei Pakete in dieser Verlosung formen.

Paket 1:

Feuerschwanz – Todsünden

Feuerschwanz – Memento Mori

Feuerschwanz – Das Elfte Gebot

Paket 2:

Feuerschwanz – signiertes Plektrum

Feuerschwanz – Drumstick

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 14.01.2023!

Time For Metal und Napalm Records wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss Saturday 14th of January 2023 12:00:00 AM Teilnahmeformular:

