The Seafloor Cinema – The Seafloor Cinema

Die 2016 gegründete Band The Seafloor Cinema aus Sacramento, Kalifornien, spielt einen mitreißenden, unkonventionellen Mix aus Screamo, Emo, Math Rock und Pop Punk. Charakteristisch sind neben der komplexen Gitarrenarbeit die unverschämt eingängigen Melodien und der mitunter zuckersüße Gesang von Sänger/Bassist Justin Murry.

Nach dem Album-Debüt A Metaphor For Honesty (2019) sicherte sich das Quartett um Gitarrist Anthony OnFire, Sänger/Bassist Justin Murry, Gitarrist Seth Lawrenson und Schlagzeuger Timothy Aldama einen Deal mit Pure Noise Records. Dort erschien In Cinemascope With Stereophonic Sound (2021) und nun das dritte, selbstbetitelte Album The Seafloor Cinema.

Wer sein Album mit dem Bandnamen betitelt, will ein Ausrufezeichen setzen. Zurecht. Das von Beau Burchell (Saosin) produzierte Album protzt mit technischer Extravaganz – wie geil sind diese Gitarren – und poppigem Charme. Was die Band hier an Saitenarbeit auffährt, erinnert an hektisch-fröhliche Chiptune Riffs.

Proggiges Gefrickel wird jedoch nie zum Selbstzweck und harmoniert mit Hardcore-Geknüppel und behutsamem Feingefühl. Aufschlussreiches Beispiel für die Vielseitigkeit von The Seafloor Cinema ist das von einer Drum-and-Bass-Struktur getragenen The Lesson (.44 Magnum), bei dem Aaron Pauley von Of Mice & Men gesanglich unterstützt.

The Seafloor Cinema empfiehlt sich für aufgeschlossene Metalheads und Fans von Dance Gavin Dance, At the Drive-In oder Capstan.

Und hier noch die Tracklist von The Seafloor Cinema.