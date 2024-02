Oceans: veröffentlichen neue Single „Slaves To The Feed“ nebst Musikvideo

Oceans sind zurück mit ihrer ersten Veröffentlichung im Jahr 2024. Die deutschen Nu-Metaller präsentieren ihre neueste Single Slaves To The Feed, welche eine klare Botschaft zur Bedeutung der psychischen Gesundheit setzen möchte. Auf dem neuen Song kollaborieren Oceans mit der australischen Keyboarderin Misstiq und Josh Collard von Earth Caller.

Sänger Timo Rotten kommentiert: „Social Media macht uns krank. Es macht mich krank, ich bin verdammt süchtig nach meinem Smartphone. Obwohl es mein Leben bis zu einem gewissen Grad miserabel gemacht hat, scrolle ich immer noch weiter. Und warum ist das so? Weil die Leute mir sagen, dass das zum Geschäft gehört. Wir als Band sind sowohl Teil der Lösung als auch Teil des Problems.“

Als wäre die Veröffentlichung von zwei neuen Singles mit namhaften Feature-Gästen nicht genug, liefern Oceans auch noch ein brandneues Musikvideo zu ihrer Single Slaves To The Feed, welches ihr euch hier ansehen könnt:

Daneben veröffentlichen Oceans mit Breed Consume Die eine weitere Single. Auch auf diesem Song, welcher als gesellschaftlicher Weckruf fungieren soll, ist ebenfalls Josh Collard von Earth Caller gefeatured.

Streamt die neuen Singles via https://oceans.bfan.link/slavesttfeed oder bei Bandcamp.

Sichert euch Oceans letztes Album Hell Is Where The Heart Is hier: https://oceans.bfan.link/hell-is-where-the-heart-is

Passend zum Release der beiden neuen Singles, gehen Oceans auf Tour. Als Support für Our Mirage werden die Nu-Metaller im Februar und März einige Shows quer durch Deutschland spielen. Zudem werden Oceans zwei weitere Shows im April spielen, als Special Guest für Anchors And Hearts.

Tourdaten:

15.02. DE Hannover – Lux

16.02. DE Bremen – Tower Musikclub

17.02. DE Köln – Helios 37

23.02. DE Saarbrücken – Garage

24.02. CH Baden – Werkk Kulturlokal

01.03. DE Münster – Cafe Sputnik

02.03. DE Hamburg – Logo

07.03. DE Göttingen – Exil

08.03. DE Berlin – Cassiopeia Club

09.03. DE Essen – Don’t Panic Club

18.04. DE Nürnberg – Z Bau

19.04. DE München – Backstage Club

Schlagt jetzt zu und sichert euch schnell eure Tickets: https://bnds.us/0ibwu7

Oceans sind:

Timo Rotten | Gesang, Gitarre

Patrick Zarske | Gitarre

Thomas Winkelmann | Bass

J.F. Grill | Schlagzeug

Oceans online:

www.oceansofficial.com

www.facebook.com/oceansofficialde