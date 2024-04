Septicflesh: kündigen Tour mit Equilibrium, Scar Of The Sun & Oceans an

Macht euch bereit, in ein Symphonic-Metal-Spektakel einzutauchen, wenn Septicflesh mit der Modern Primitive Tour 2024 ihre epische Reise durch Europa antreten! Als besondere Gäste sind keine Geringeren als die formidablen Equilibrium, Scar Of The Sun und Oceans mit von der Partie.

Septicflesh wurden Anfang der 90er Jahre in Griechenland als „Septic Flesh“ gegründet und haben die Metal-Szene nachhaltig geprägt. Die Band blickt auf eine jahrzehntelange Geschichte zurück und hat ihren Sound kontinuierlich weiterentwickelt, indem sie symphonische Elemente einfließen ließ, um ein wirklich einzigartiges Klangerlebnis zu schaffen. Von ihrer Debüt-EP Temple Of The Lost Race bis zu ihrem neuesten Meisterwerk haben Septicflesh das Publikum mit ihren dynamischen Kompositionen und eindringlichen Melodien in ihren Bann gezogen. Mit jedem Album verschieben sie die Grenzen des symphonischen Metals, indem sie komplizierte Orchestrierungen mit krachenden Riffs und kraftvollem Gesang verweben. Verpasst nicht die Chance, ihre monumentalen Live-Auftritte zu erleben, bei denen der donnernde Sound von Septicflesh euch in einen Strudel aus Emotionen und Intensität ziehen wird.

Vom 3. Oktober bis zum 2. November könnt ihr Septicflesh, Equilibrium, Scar Of The Sun und Oceans bei ihren 28 mitreißenden Konzerten in 13 Ländern erleben. Markiert eure Kalender, schnappt euch eure Tickets und macht euch bereit, die Modern Primitive Tour 2024 wie nie zuvor zu erleben!

03.10. DE Hamburg – Gruenspan

04.10. BE Kortrijk – DVG Club

05.10. NL Drachten – Iduna

06.10. NL Hengelo – Metropool

08.10. FR Nilvange – Le Guelard Plus

09.10. DE Bochum – Matrix

10.10. FR Paris – Le Trabendo

11.10. FR La Roche-sur-Yon – Quai Metal

12.10. FR Vannes – L’Echonova

13.10. FR Toulouse – Le Metronum

15.10. PT Porto – Hard Club

16.10. PT Lisbon – Lisboa ao Vivo

17.10. ES Madrid – Nazca

18.10. ES Barcelona – Salamandra

19.10. FR Lyon – La Rayonne

20.10. CH Aarau – Kiff

22.10. IT Milano – Legend Club

23.10. HR Zagreb – Boogaloo

24.10. HU Budapest – Analog Music Hall

25.10. AT Vienna – Simm City

26.10. PL Wroclaw – Transformator

27.10. DE Nuremberg – Hirsch

28.10. DE Hanover – MusikZentrum

29.10. DE Heidelberg – Halle02

30.10. DE Munich – Backstage

31.10. CZ Zlin – Masters Of Rock Café

01.11. DE Leipzig – Hellraiser

02.11. DE Berlin – Orwo Haus

Bleibt dran für Updates und Ankündigungen, wenn Septicflesh, Equilibrium, Scar Of The Sun und Oceans sich darauf vorbereiten, ihren akustischen Ansturm auf Europa zu entfesseln. Das ist eine Tour, die ihr nicht verpassen solltet!

Rock on, metalheads!

Septicflesh ist:

Seth Siro Anton | Gesang, Bass

Christos Antoniou | Gitarre, Orchester

Sotiris Anunnaki V | Clean Vocals, Gitarre, 12-saitige Gitarre

Psychon | Gitarre

Kerim ‚Krimh‚ Lechner | Schlagzeug

Septicflesh online:

https://www.septicflesh.com/

https://www.facebook.com/septicfleshband

https://www.instagram.com/septicflesh_band/