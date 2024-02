My Dying Bride: kündigen neues Album „A Mortal Binding“ an + veröffentlichen Single/Video „Thornwyck Hymn“

Die britischen Death-Doom-Legenden My Dying Bride sind stolz darauf, ihr 15. Studioalbum A Mortal Binding anzukündigen, das am 19. April über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Die Nachricht wird begleitet von der Veröffentlichung der stürmischen, herzzerreißenden neuen Single Thornwyck Hymn. Der Track wird von einem atemberaubenden Video begleitet, bei dem Daniel Gray Regie führte und das eine maritime Geschichte von sich entfaltender Sehnsucht und Tragödie zeigt.

Aaron Stainthorpe von My Dying Bride kommentiert:

“Set upon the rugged coast of Yorkshire, Thornwyck village has spent an eternity being haunted by the chill waters that wash it’s shore – and the hidden folk who dwell in the salty depths.

Woe betide anyone who fares into the briny sea, or even steels to close to it’s edge for they may never set foot back on mother earth”

Ihr könnt A Mortal Binding hier vorbestellen: https://mydyingbride.bfan.link/a-mortal-binding

Hört euch Thornwyck Hymn hier an: https://mydyingbride.bfan.link/thornwyck-hymn

Seht euch das Video zu Thornwyck Hymn hier an:

Auf A Mortal Binding, dem mit Spannung erwarteten Nachfolger von The Ghost Of Orion (2019), erfreut sich das Quintett aus Yorkshire an Angst, Verlust und Mühsal und erzielt damit einen großartigen Effekt. Von der rohen Verzweiflung von Her Dominion und dem verdrehten Horror von Thornwyck Hymn bis zu den Geigen des 11-minütigen Monolithen The Apocalyptist und dem klassisch anmutenden The 2nd of Three Bells ist A Mortal Binding der Höhepunkt von My Dying Bride. Wenn Songs Of Darkness, Words of Light (2004) die Band zu neuen Höhen führte und A Map Of All Our Failures (2012) die Größe der Gruppe in den mittleren Zehnern noch weiter ausbaute, dann stellt A Mortal Binding die nächste exaltierte Phase des elegischen Elends von My Dying Bride dar.

A Mortal Binding – Tracklisting:

1. Her Dominion

2. Thornwyck Hymn

3. The 2nd Of Three Bells

4. Unthroned Creed

5. The Apocalyptist

6. A Starving Heart

7. Crushed Embers

A Mortal Binding Formate:

– CD-Jewelcase

– Vinyl 2LP gatefold – grün

– Vinyl 2LP gatefold – rot mit schwarzem Rauch

– Vinyl 2LP gatefold – klar mit schwarzem Rauch

My Dying Bride engagierten den The Ghost Of Orion-Studioassistenten Mark Mynett, um A Mortal Binding zu produzieren, abzumischen und zu mastern. Die Gruppe verschanzte sich bei Mynetts Mynetaur Productions (Paradise Lost, Rotting Christ) in Manchester, Großbritannien, wo sie das Album von Juli bis September 2023 aufnahmen.

Seit über drei Jahrzehnten sind My Dying Bride aus West Yorkshire die Stimme der Hoffnungslosen und Gebrochenen und verbinden eindringliche Klänge mit erdrückendem Elend und Melancholie. Mit ihrem unverkennbaren Sound haben sie die Doom Metal-Szene geprägt wie kaum ein anderer Act und sowohl sanfte Geigenmelodien als auch heftige Death Metal-Growls in ihre Musik integriert, wobei sie sich selbst stets treu geblieben sind. Und seit den frühen Neunzigern haben die Masterminds und Gründungsmitglieder der Band, Andrew Craighan und Aaron Stainthorpe, wunderschöne Trauer in Studioalben mit Songs von epischer Länge geschmiedet. Während My Dying Bride auf ihr 33. Jahr zugehen, altern sie in Würde und bleiben so vital und herzzerreißend wie eh und je. Die Blume verwelkt einmal mehr auf My Dying Brides neuem Album A Mortal Binding, das am 19. April 2024 erscheinen wird.

My Dying Bride sind:

Aaron Stainthorpe | Gesang

Andrew Craighan | Gitarren

Lena Abé | Bass

Shaun MacGowan | Keyboards / Geige

Neil Blanchett | Gitarren

Dan Mullins | Schlagzeug

