Enslaved: veröffentlichen Single & Visualizer „Forest Dweller“ Featuring Jo Quail

Die norwegischen Kosmopoliten Enslaved haben vor einem Jahr ihr neuestes Avantgarde-Werk Heimdal veröffentlicht. Um das einjährige Bestehen des Studioalbums zu feiern, kündigte die Band kürzlich das digitale Album Heimdal (Deluxe) an, das am 1. März 2024 erscheinen soll.

Heimdal (Deluxe) enthält das komplette Studioalbum sowie alternative Versionen der beiden Albumtracks Forest Dweller und Congelia, die beide von der renommierten Cellistin Jo Quail gespielt werden, sowie den Bonustrack Gangandi und die gesamte The Otherworldly Big Band Experience – Enslaveds atemberaubendes Streaming-Event 2022 mit der ebenfalls psychedelischen norwegischen Prog-Band Shaman Elephant.

Am 08. Februar haben Enslaved die alternative Version ihres Tracks Forest Dweller veröffentlicht, bei dem der international gefeierte Komponist und Cello-Virtuose Jo Quail mitwirkt, zusammen mit einem wunderschönen Visualisierungsvideo von Costin Chioreanu.

Gitarrist Ivar Bjørnson kommentiert:

„It is an absolute honour to have Jo Quail on these special versions of Forest Dweller and Congelia. We are all big fans of her unique work and style; I have personally had the pleasure of working with her for some time through By Norse Music (the label co-founded with Einar Selvik and our manager Simon Füllemann). When we had the chance to invite guest artists for the release show in Bergen of Heimdal back in March 2023, Jo Quail was a given. She blew our (and the audience’s) collective minds with her powerful interpretation and performance on Forest Dweller and Congelia – to the degree that it simply could not be the end of the story. She has a take on her art that is one of a kind – impossible to categorise, haunting, emotive and atmospheric; we feel that this version of us joining forces underlines the artistic and musical kinship we feel being present between our two camps. So here we are; for the world to hear! Be sure to check out Jo’s releases while you are at it!!!“

Jo Quail ergänzt:

„I’ve long been a fan of Enslaved, and I have huge admiration for the way their masterful compositions broaden and deepen with each release. When the band invited me to collaborate I had to re-read the email several times! I was honoured and humbled by this invitation from a band so greatly revered by so many of us all over the world, and I was tremendously excited by the chance to explore our sonic worlds together. Enslaved are the same people on and off stage, which is not always a given, and it’s something that, in my opinion, translates in their music and performance – the connection with their audience in concert draws us in deeply and it’s nothing short of inspiring. It was an absolute honour to be invited by Enslaved to perform Forest Dweller and Congelia with them in March 2023. I approached these two quite diverse tracks with immense respect, as both were already fully developed and everything sat perfectly and exactly where it needed to be, so any contribution from me needed to underpin or enhance the existing story arc rather than divert from it. Enslaved are musically very generous; they were wholly supportive of my suggestions for cello parts, and the result was a collaboration that I shall treasure for all time. I’m thrilled that this now has life beyond that one very special concert, and I hope you enjoy the result!“

Pre-Save Heimdal (Deluxe):

https://Enslaved.Bfan.Link/Heimdal-Deluxe.Ema

Hört euch den Track Forest Dweller – Feat. Jo Quail hier an:

https://enslaved.bfan.link/forest-dweller-alt.ema

Seht euch den Visualizer zu Forest Dweller – Feat. Jo Quail hier an:

Enslaveds neuestes Studioalbum Heimdal (veröffentlicht im März 2023) ist sowohl ein Aufbruch als auch eine Rückbesinnung auf die Wurzeln, die vor über drei Jahrzehnten in den turbulenten Geburtswehen der norwegischen Black-Metal-Szene geschmiedet wurden. Es ist ein Album, das auf neue Anfänge hinweist und auf eine Morgendämmerung, die auf der anderen Seite des Scheitelpunkts des Landes liegt. Eine psychedelische Reise durch geheimnisvolle nordische Folklore, die uns mit unseren alten Vorfahren und unserem zukünftigen Selbst verbindet.

The Otherworldly Big Band Experience war eine Enslaved-Show wie keine andere, ihr bisher größtes und kühnstes Projekt – eine kolossale, kaleidoskopische Bühnenshow mit einer fulminanten Setlist, die ihre gesamte Karriere, sowohl die vergangene als auch die aktuelle, umfasst. Darunter auch einige Stücke, die noch nie live gespielt wurden.

Enslaved haben kürzlich eine Headline-Tour durch Großbritannien und Europa für das Frühjahr 2024 angekündigt. Die 16-tägige Tour wird im März 2024 stattfinden und die Band durch zehn verschiedene Länder führen, unterstützt von dem britischen Post-Hardcore-Quartett Svalbard und den US-Metallern Wayfarer.

2024 European Tour Dates:

06/03 – Islington Assembly Hall, London UK

07/03 – Brudenell Social Club, Leeds UK

08/03 – Club Academy, Manchester UK

09/03 – Slay, Glasgow UK

10/03 – Opium, Dublin IE

12/03 – Cacaofabriek, Helmond NL

13/03 – La Machine, Paris FR

14/03 – Geneva, PTR/I’Usine, Geneva CH

15/03 – Victoire 2, Montpellier FR

16/03 – Legend, Milan IT

18/03 – Futurum, Prague CZ

19/03 – Szene, Vienna AT

21/03 – Club Volta, Cologne DE

22/03 – Taubchenthal, Leipzig DE

23/03 – Hole44, Berlin DE

24/03 – Proxima, Warsaw PL

Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich unter https://enslaved.no/

Enslaved wurden auch für einige Festivals in diesem Jahr angekündigt:

18/05-19/05 BE Thronefest *Vikingligr Veldi set

31/07-03/08 NO Beyond The Gates, Bergen

11/08 UK Bloodstock Festival, Derby

14/08-17/08 DE Summer Breeze, Dinkelsbühl

16/11-17/11 MX Mexico Metal Fest, Mexico City

Die norwegische Kultband Enslaved ist nach wie vor eine der originellsten und verlässlichsten Komponenten des unverwüstlichen Rückgrats unserer Szene. Sie haben den Ruf, einer der fesselndsten Live-Acts überhaupt zu sein und bieten uns immer wieder Talente von höchstem Niveau, die ihrem unverkennbaren Black/Progressive-Sound gerecht werden. Enslaved wurde 1991 von Ivar Bjørnson und Grutle Kjellson gegründet und veröffentlichte im Sommer 1992 ihr erstes Demo Yggdrasill, 1993 ihr legendäres Mini-Album Hordanes Land und im Frühjahr 1994 ihr Debütalbum Vikingligr Veldi.

Enslaved sind im Jahr 2023 in Hochform – eine Band in ihrer existenzialistischsten und selbstbewusstesten Form, stolze Bergener, die die Fackel der außergewöhnlichen Musikgeschichte ihrer Heimatstadt tragen. Das neueste Material zeigt Enslaved von ihrer entfesseltsten und durchdachtesten Seite – eine tödliche Kombination, die ein Potenzial entfaltet, das den Furor ihrer frühen Werke leicht wieder aufleben lässt, während sie anmutig durch ihre bisher ehrgeizigsten, eindringlichsten und musikalischsten Stücke tanzen. Ein Widerspruch? Das Leben selbst ist ein Widerspruch. Und doch leben wir alle, um zu beweisen, dass es falsch ist.

Enslaved sind:

Ivar Bjørnson | Gitarren

Grutle Kjellson | Gesang

Arve „Ice Dale“ Isdal | Gitarre

Håkon Vinje | Keyboards, Klargesang

Iver Sandøy | Schlagzeug

