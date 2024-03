Enslaved: kündigen für die Londoner Show am 06.03. einen besonderen Auftritt von Jo Quail an

Vor einem Jahr veröffentlichten die kosmischen Pioniere Enslaved ihr neuestes avantgardistisches Werk Heimdal. Um das einjährige Bestehen des Studioalbums zu feiern, kündigte die Band das digitale Album Heimdal (Deluxe) an, das am 1. März erschienen ist! Außerdem gehen Enslaved diesen Monat mit dem britischen Post-Hardcore-Quartett Svalbard und den US-Metallern Wayfarer auf UK- und Europa-Tournee.

Außerdem haben Enslaved am vergangenen Wochenende bekannt gegeben, dass die international gefeierte Komponistin und Cello-Virtuosin Jo Quail bei der ersten Show der Tour am 6. März in der Londoner Islington Assembly Hall einen besonderen Auftritt haben wird.

Um diese Neuigkeit zu feiern, haben Enslaved eine elektrisierende alternative Version ihres Songs Congelia mit Jo Quail veröffentlicht, zusammen mit einem wunderschönen Textvideo, das von Kolibri Media erstellt wurde.

Seht euch hier das Lyric-Video zu Congelia Feat. Jo Quail :

Gitarrist Ivar Bjørnson kommentiert:

„I am thrilled to be joining forces with Enslaved once again on stage! It was such a wonderful experience in Bergen last year and I am honoured to be able to do this again in London – I hope you’ll enjoy this moment as much as I will.“

Heimdal (Deluxe) – Tracklist:

1. Behind The Mirror

2. Congelia

3. Forest Dweller

4. Kingdom

5. The Eternal Sea

6. Caravans To The Outer Worlds

7. Heimdal

8. Gangandi

9. Congelia (Alternative Version)

10. Forest Dweller (Alternative Version)

11. Ruun II – The Epitaph (Live von The Otherworldly Big Band Experience)

12. Bounded By Allegiance (Live von The Otherworldly Big Band Experience)

13. Sequence (Live von The Otherworldly Big Band Experience)

14. Caravans To The Outer Worlds (Live von The Otherworldly Big Band Experience)

15. Havenless (Live von The Otherworldly Big Band Experience)

16. Slaget I Skogen Bortenfor (Live von The Otherworldly Big Band Experience)

17. What Else Is There? (Live von The Otherworldly Big Band Experience)

18. Hiindsiight (Live von The Otherworldly Big Band Experience)

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Stream Heimdal (Deluxe):

https://enslaved.bfan.link/heimdal-deluxe.ema

Mehr Infos zu Enslaved (inklusive der Tourtermine / Festivals für 2024) und ihrem neuen Album Heimdal (Deluxe) findet ihr hier:

Enslaved sind:

Ivar Bjørnson | Gitarren

Grutle Kjellson | Gesang

Arve „Ice Dale“ Isdal | Gitarre

Håkon Vinje | Keyboards, Klargesang

Iver Sandøy | Schlagzeug

Enslaved online:

https://enslaved.no/

https://www.facebook.com/enslaved

https://www.instagram.com/enslavedofficial/