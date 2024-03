A Chance For Metal Festival 2024: starten Anfang Mai in der Kulturhalle Ochtendung

Das A Chance For Metal Festival (ACFMF) kehrt zurück und verspricht ein Highlight für wahre Metal-Fans zu werden! Zum sechzehnten Mal findet das Festival am 03.05 und 04.05.2024 in der beeindruckenden Kulturhalle Ochtendung statt, eingebettet in das Metal Only-Deutschlandtreffen mit Anreise am 02.05.2024 und Abreise am 05.05.2024.

Seit dem erfolgreichen ACFM Festival 2022 hat das ACFMF umfassende Veränderungen vorgenommen und präsentiert stolz die Neugestaltung des Events. Mit einer neuen Location und der Gründung des Vereins ACFM e.V. setzt das Festival neue Maßstäbe. Die Veranstalter betonen, dass die Rückmeldungen nach dem letzten ACFMF überwältigend waren, und sie freuen sich umso mehr, die Metal-Community beim A Chance For Metal Festival 2024 in Ochtendung zu begrüßen – ein phänomenales Erlebnis ist garantiert!

Die Organisatorinnen & Organisatoren dazu:

„Mit Stolz verkünden wir die Organisation des wohl besten A Chance For Metal Festival aller Zeiten! Die Verankerung der ACFM-DNA in der Szene und das Bestreben, ihr etwas zurückzugeben, sind und bleiben unser Herzstück!

Wir glauben fest daran, dass die Leidenschaft und Hingabe unserer Metal-Community das A Chance For Metal Festival 2024 zu einem unvergesslichen Erlebnis machen werden. Eure Unterstützung und Begeisterung sind der Antrieb für unser Engagement, und wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam unvergessliche Momente schaffen werden. Lasst uns die Bühne mit Energie und Metal-Freude füllen – gemeinsam schreiben wir Geschichte beim A Chance For Metal Festival 2024!“

„Ein weiterer Höhepunkt des A Chance For Metal Festival 2024 ist unsere Hingabe an regionale Authentizität. Alle Speisen und Getränke, die auf dem Festival angeboten werden, stammen aus der Region und werden zu fairen Preisen erhältlich sein. Wir setzen darauf, nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch ein Fest für die Sinne zu bieten und unterstützen gleichzeitig lokale Anbieter. Freut euch auf eine vielfältige Auswahl an regionalen Köstlichkeiten, die euren Festivalgenuss abrunden werden.“

Unterstützt wird ACFM e.V. bei der 2024 Edition des ACFMF von folgenden Firmen & Organisationen: Kulturhalle Ochtendung, Boels Rental, Volksbank RheinAhrEifel eG, Kreissparkasse Mayen, Vulkan Brauerei, Print Palace, Siseva Sicherheitsdienste, Heavy Metal Pets, Rock Hard Magazin und Loot Für Die Welt.

Das A Chance For Metal Festival bleibt weiterhin seiner Identität als Underground-Festival treu. Hier steht die Idee im Vordergrund, ein Szene-Event von Metal-Fans für Metal-Fans zu gestalten. Der kommerzielle Aspekt tritt dabei in den Hintergrund und wird durch die Authentizität der Underground-Metalszene ersetzt – ein essenzieller Bestandteil dieses Festivals, der stets bewahrt bleibt.

Um euch eine authentische und unvergessliche Erfahrung zu bieten, sind die Veranstalter bestrebt, so viel Festivalerlebnis wie möglich für einen erschwinglichen Preis anzubieten. Die Ticketpreise für das A Chance For Metal Festival 2024 betragen € 66,60 für das Festivalticket und € 19,- für das Camping-Ticket (für Zelten oder Übernachten im Auto/Wohnmobil vor Ort).

Der Vorverkauf hat bereits begonnen!

Weitere Informationen und Tickets sind auf der Homepage von ACFM e.V. verfügbar.

Bands, die das A Chance For Metal Festival 2024 rocken werden:

Bütcher, Eradicator, Evil Excess, Fabula Rasa, Pripjat, Sic Zone, Stallion, Steelpreacher, The Night Eternal, The Voids Embrace, Torment Of Souls, Unhinged, Warfield