Syk: entzünden eine akustische Revolution mit „The Cross“

Die Avantgarde-Metaller Syk sind wieder da und bahnen sich mit ihrer neuesten Single The Cross einen Weg durch die Wildnis der konventionellen Musik. Diese neueste Offenbarung macht einen Sprung nach vorne von ihrer bahnbrechenden ersten Single, EarthFlesh, und führt die Hörer tiefer in das intellektuelle Labyrinth, das sie erschaffen haben.

Mit ihren charakteristischen Klangexperimenten lassen Syk den Geist der Revolte in The Cross einfließen und schaffen so ein auditives Manifest, das dem Mainstream-Einerlei direkt an die Gurgel geht. Die Single, die rohe Energie und existenzielle Verzweiflung kanalisiert, ist eine starke Mischung aus Syks gnadenloser kreativer Tirade und meisterhaftem Storytelling.

Das Playthrough-Videoformat schält die Schichten der Produktion ab, um das schlagende Herz der Schöpfung zu enthüllen – die Band in ihrer elementaren Form, die das Chaos und die Präzision ihres Handwerks direkt an den Betrachter weitergibt. Hier, in den flackernden Schatten und dem grellen Licht, wird die rohe, unverfälschte Essenz von Syks Rebellion freigelegt.

Seht euch das Video zu The Cross hier an:

„The Cross is a symbol of transformation,“ sagt Stefano. „Everything that was sublime in order to achieve a new mental universe. This song is about leaving all the cancerous concepts we accepted and ingested from society in order to create something better for each creature existing on earth. Violence is for criminals and perverted minds. Organized violence is for Nations led by criminals.“

„The rage into the song is directed to all those leaders that are leading us to a quick destruction. Not just for ourselves, but also for all those creatures that has nothing to do with our unstableness.“

EarthFlesh wird am 10. Mai auf Season Of Mist erscheinen.

Vorbestellung & Pre-Save: https://orcd.co/sykearthfleshpresave

Mehr Infos zu Syk und dem kommenden Album EarthFlesh findet ihr hier:

Aufnahme-Besetzung:

Stefano Ferrian – Gitarren, Gesang

Marcello Cravini – Gitarren, Ambient FX

Alan La Roca – Bass

Federico Leone – Schlagzeug

Gastmusiker:

Dalila Kayros – Gastgesang (bei I Am The Beast, I’ll Haunt You In Your Dreams, For Themselves I Left Them & The Passing)

Syk online:

Instagram: https://www.instagram.com/syk_officialband/

Facebook: https://www.facebook.com/syk.official