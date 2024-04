Mélancolia: veröffentlichen Musikvideo zu „Dread Will Follow“

Die aus Melbourne stammende Blackened-Deathcore-Band Mélancolia hat letztes Jahr ihr Debütalbum HissThroughRottenTeeth über Nuclear Blast Records und Greyscale Records veröffentlicht.

Im April wird die Band zusammen mit den Headlinern Ingested auf der The Tide Of Death And Fractured Dreams Tour mit Fallujah und Vulvodynia durch Europa touren. Um die bevorstehende Tour zu feiern, liefern Mélancolia das Musikvideo zur Single Dread Will Follow aus ihrem Debütalbum. Das letzte Stück wird sich in die Sinne des Hörers bohren, mit unheimlichen Passagen, gutturalen Gesängen und grotesken Bildern, die eine delikate Dosis reinen Schreckens servieren.

Alex Hill von Mélancolia kommentiert: “The heaviest offering and final single from our debut album HissThroughRottenTeeth, featuring the biggest breakdown and dirtiest “blegh” on the entire record, written to incite violence.”

HissThroughRottenTeeth kann überall über Nuclear Blast und Greyscale Records gestreamt werden.

Seht euch das Musikvideo zu Dread Will Follow hier an:

Das Video wurde von Shaum Wilkinson gedreht, während die Aufnahmen von Tom Drizners abgeschlossen wurden. Produziert wurde die Single von der Band und Declan White, der auch für die Technik, den Mix und das Mastering zuständig war.

Erlebt Mélancolia live auf der The Tide Of Death And Fractured Dreams-Europatour mit den Headlinern Ingested sowie Fallujah und Vulvodynia. Die Tourdaten findet ihr hier:

Tickets für die Tournee können hier erworben werden.

