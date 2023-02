Mélancolia: unterschreiben bei Nuclear Blast Records & Greyscale Records

Die Deathcore-Band Mélancolia aus Melbourne taucht unter dem Schleier der Dunkelheit auf. Nachdem sie sich erst letztes Jahr mit ihrer Debütsingle Horror_Ethereal einen Namen gemacht haben, gaben sie am 10. Februar ihr Signing bei Nuclear Blast (weltweit ohne AUS/NZ) und Greyscale Records (Australien und Neuseeland) bekannt.

Mélancolia sind vielleicht gerade erst aus den Startlöchern gekommen, aber sie sind noch meilenweit von der Startlinie entfernt. Das vierköpfige Quartett hat einen einzigartigen Sound entwickelt, der sie bereits zu neuen Höhen katapultiert hat. „Dass wir so früh in unserer Karriere von zwei großen Plattenfirmen unterstützt werden, sagt eigentlich alles, was man wissen muss“, sagt die Band. „Unsere Augen sind auf die Welt gerichtet, sieh zu, wie wir sie erobern.“

Das Quartett wird am Freitag, den 14. April im Stay Gold in Melbourne als Hauptsupport für Gravemind auftreten. Präsentiert von What We Did On The Weekend, werden Mélancolia von Vilify und Body Prison begleitet, wo sie eine Sammlung von unveröffentlichten Tracks präsentieren werden. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich!

Horror_Ethereal ist das Debüt von Mélancolia, das im Februar letzten Jahres veröffentlicht wurde und alptraumhafte Szenarien, Cradle Of Filth-inspirierte Passagen und erschütternde Visuals bietet. Die Single wurde unabhängig veröffentlicht und sammelte aus eigener Kraft Zehntausende von digitalen Streams. Wall Of Sound schlussfolgerte: „Mit geschwärzten Deathcore-Blastbeats, würgendem hohen Gesang und theatralischen Sound-Breakdowns wird diese Band eine sein, die man im Auge behalten muss, im Ernst.“

Mélancolia sind das Echo eines gequälten Wesens, das in den Klauen von Verzweiflung, Angst und entnervender Melancholie gefangen ist. Wie Boten der Dunkelheit steht Alex Hill als Sänger an vorderster Front, Joshua Taafe und Billy Morris sind als Gitarristen mit Mason Page am Schlagzeug mit von der Partie.

Mélancolia, die 2022 auf den Markt erschienen, sind ein melodischer Blackened Deathcore, der Elemente aus den Tiefen des Industrial Goth und des Nu-Metal mit seinem stampfenden Fundament verschmilzt, was zu etwas führt, das nur als akustischer Horror beschrieben werden kann.

Mélancolia stürmten im Jahr 2023 mit voller Wucht durch die Tore und spielten ihre allererste Show mit Thy Art Is Murder auf ihrer Decade Of Hate Australian Tour im Januar neben Starve und Justice For The Damned.

Als Zeichen für das, was noch kommen wird, blickt die Band mit schwergewichtiger Verstärkung in die Zukunft, da sie sich den Familien von Nuclear Blast und Greyscale Records anschließt und unter die Fittiche von Future History Management (Sleep Token, Loathe) kommt.

Horror_Ethereal ist ab sofort erhältlich und kann überall über Nuclear Blast und Greyscale Records gestreamt werden.

Hört euch Horror_Ethereal hier auf allen Streaming-Plattformen an.

