Prophecy Fest: kündigt fünf neue Bands für die Ausgabe 2023 in Balve an

Das Prophecy Fest 2023 nimmt immer mehr Gestalt an. Aus diesem Grund werden wir auch weiterhin nur Bands ankündigen, deren Auftritt vollständig bestätigt ist. Heute freuen wir uns, fünf hervorragende Ergänzungen zu unserem Billing bekannt geben zu können: The Vision Bleak (präsentieren The Deathship Has A New Captain), Amenra, Novembers Doom, Darkspace, und E-L-R.

Das Prophecy Fest bringt düstere, zukunftsweisende Musik mit Attitüde an einen der faszinierendsten Kulturorte der Welt, die legendäre Balver Höhle. Die dreitägige Veranstaltung beginnt am Donnerstag, dem 7. September, und endet mit einem Abschlusskonzert, das am Samstag, dem 9. September, vor Mitternacht beginnt.

Die folgenden Acts wurden bereits bestätigt, viele weitere werden zu gegebener Zeit hinzukommen (in alphabetischer Reihenfolge): Amenra, Bethlehem, Darkher, Darkspace, Disillusion, Dornenreich, E-L-R, Gráb, Novembers Doom, und The Vision Bleak.

Die belgische Post-Metal-Speerspitze Amenra hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1999 eine beachtliche und treue Fangemeinde erspielt. Ein gewaltiger Output von 13 Live- und Studioalben spricht Bände über ihre kreative Produktivität. Ihre letzte Veröffentlichung De Doorn erschien 2021 und 2022 in zwei alternativen Versionen mit unterschiedlichem Mix und Mastering sowie neu aufgenommenen Passagen. The Vision Bleak werden ihre zahlreichen Fans mit der Darbietung des legendären Debütalbums The Deathship Has A New Captain erfreuen, das ihre besondere Art von Horror Metal definierte, indem es thematisch auf klassischen Filmen aus dem erwähnten Horror-Genre basierte. Novembers Doom aus Chicago, Illinois, stehen auf den Wunschlisten vieler Festivalbesucher, seit die US-Death-Doom-Veteranen ihr aktuelles Album Nephilim Grove (2019) auf dem Label veröffentlicht haben. Und jetzt kommen sie. Das Ambient Black Metal-Trio Darkspace steht dem künstlerischen und musikalischen Geist des Prophecy-Rosters in nichts nach. Die Schweizer Klangzauberer werden als Gäste auf der Festivalbühne zu sehen sein. Wenn wir über Musik aus unseren südlichen Nachbarländern sprechen, kommen wir unweigerlich auf unsere alpinen Landsleute E-L-R und ihren umwerfenden Auftritt in der Höhle im Jahr 2021 zu sprechen. Die Schweizer Girl-Power-Drone kehrt nach Balve zurück!

Martin Koller kommentiert: „Stammgäste haben vielleicht schon bemerkt, dass das Prophecy Fest für die Ausgabe 2023 mehr Bands aufnimmt, die nicht auf dem Label sind, als in den vergangenen Jahren“, schreibt der Gründer des Labels. „Wir glauben, dass es wichtiger ist, ein spannendes Programm zu liefern, als die Dinge intern zu halten. Sowohl Amenra als auch Darkspace passen perfekt in den ‚Prophecy-Spirit und -Stil‘ und wir hoffen, dass ihr diese brillanten Acts genauso willkommen heißt wie wir. Für eingefleischte Prophecy-Anhänger dürfte die Ankündigung von The Vision Bleak, ihr legendäres Debüt aufzuführen, das Gleichgewicht wiederherstellen. Mit Novembers Doom, die eigens für das Festival den Atlantik überqueren, und der Rückkehr der Schweizer Shootingstars E-L-R sind auch zwei oft gewünschte Highlights aus unserem eigenen Roster hinzugekommen. Bitte lasst uns wissen, was ihr von unseren Neuzugängen haltet, und haltet euch auf dem Laufenden, was weitere Ankündigungen angeht.“

Neue bestätigte Bands:

Um die Jahrtausendwende von Empyrium-Mastermind Ulf Theodor Schwadorf und Hauptsänger Allen B. Konstanz ins Leben gerufen, landeten The Vision Bleak mit ihrem atmosphärischen Debütalbum The Deathship Has A New Captain sofort einen Hit. In Anlehnung an bekannte Themen und Handlungsstränge aus klassischen Horrorfilmen werden die Deutschen diesen Fan-Favoriten in voller Länge in einer passenden Location zum Besten geben: der Höhle. Tekeli-li!

Amenra stehen im Zentrum eines Kollektivs, das als Church of Ra bekannt ist. Die beteiligten Musiker und bildenden Künstler sind eng mit der Band aus Kortrijk verbunden und arbeiten mit Themen, die sich um Religionen und Dualität drehen. Die belgische Stadt ist berühmt für eine brutale mittelalterliche Schlacht, aber Amenra bieten mit ihrem Hardcore-beeinflussten Dark-Post-Metal-Sound eine weitaus modernere Vision.

Novembers Doom gehen weit zurück in das Jahr 1989. Während der Thrash zu sinken begann und der Death Metal sich daraus entwickelte, um in eine immer brutalere und schnellere Richtung zu gehen, schlug die Band aus Chicago, Illinois, die andere Richtung ein. Entschieden schwerer und langsamer als viele Metal-Acts jener Zeit, wurden Novembers Doom zu einer der treibenden Kräfte der sich entwickelnden Death-Doom-Szene.

Das Schweizer Trio E-L-R überraschte viele, die das Prophecy Fest 2021 besuchten. Ihr wuchtiger Doomgaze-Stil basiert auf der im allgemeinen Downtempo, mäandernden, epischen Seite des Doom Metal, enthält aber auch andere Elemente wie sich wiederholende Phrasierungen, die an schamanistische Rituale erinnern. Erwarten Sie eine Rückkehr der tranceähnlichen Erfahrung und mehr Songs von ihrem zweiten Album Vexier.

Die Schweizer Ambient-Black-Metaller Darkspace arbeiten mit lyrischen Themen, die in die Dunkelheit des Weltraums reichen und sich mit kosmischer Mystik befassen. Sie haben bisher vier hochgelobte Alben veröffentlicht, die nur den Bandnamen und eine lateinische Chiffre im Titel tragen. Ihr etwas mysteriöses Auftreten und ihr eigenwilliger Sound machen die Band zu einem perfekten Gast für das diesjährige Prophecy Fest.

Ticketvorverkauf: https://tickets.prophecy.de/en/tickets/prophecyfest

Weitere Informationen rund um das Prophecy Fest 2023 findet ihr hier:

Ausführliche Informationen zu Unterkunft, Anreise und Parkmöglichkeiten findet ihr auf der Seite des Prophecy Festivals: https://fest.prophecy.de

Prophecy Fest auf Facebook:

https://fb.me/e/5JkE3c2Mi