Prophecy Fest: kündigen Bands für die „Prophetic Overture“ am Donnerstag an

Das Prophecy Fest kündigt die Rückkehr seiner beliebten Open Air Veranstaltung am Donnerstag für 2024 an. Die Prophetic Overture wird ein fröhliches Beisammensein mit überwiegend akustischer Musik an Grillfeuern und dem beliebten Begrüßungsgetränk bieten.

Der musikalische Teil der Festivitäten am Donnerstag bietet einzigartige Darbietungen. Zu den ersten Highlights der Prophetischen Ouvertüre gehören ein Dark-Ambient-Set der kalifornischen Elektronik-Musik-Innovatoren Thief, der deutsche Neofolk-Transformator Vrîmuot, die heidnischen angelsächsischen Gäste Wolcensmen, der niederländische Publikumsliebling Thurnin und das nach Balve zurückkehrende Dark Folk-Kollektiv Neun Welten.

Prophecy Fest Kommentar: „It seems that the Thursday has developed a life of its own“, reflektiert Fest- und Labelgründer Martin Koller. „The Prophetic Overture means that the large majority of guests already arrives for the open air celebration; and not only because of the free beer but rather due to the special acoustic performances each year. We always got beautiful surprises from artists presenting their music from a different angle, and I am confindent that this will happen in 2024 as well. „

Auf vielfachen Wunsch zurück: Vrîmuot („Offenheit“) aus dem Teutoburger Wald sind die Idee des Komponisten, Sängers und Instrumentalisten T.S., der die Band mit der erklärten Mission gründete, frisches Blut in den altehrwürdigen Körper des Neofolk zu bringen. Er beschreibt sein Vorhaben als „mythopoetischen Darkfolk“, der spirituelle Gefühle im Sinne der europäischen Romantik hervorrufen soll.

Wolcensmen-Mastermind Dan Capp hat sich den britischen Doom-Urgesteinen Solstice angeschlossen. Sein hochgelobtes eigenes Projekt ist inspiriert von den tief atmosphärischen Akustikgitarren-Kompositionen der extremen Metalszene der 1990er Jahre. Diese folkloristischen Stimmungen und Ästhetiken sowie seine Erforschung der mystischen heidnischen Kultur Nordwesteuropas passen perfekt zur Prophetic Overture.

Wann immer Thurnin in Balve aufgetreten sind, hat das Publikum sie mit stehenden Ovationen belohnt. Mastermind Jurre Timmer verfügt über zwei Alben, Menhir und Útiseta, aus denen er seine Songs auswählen kann. Bereiten Sie sich darauf vor, in die musikalisch vielfarbigen Traumwelten und Klanglandschaften entführt zu werden, die dieser aufstrebende niederländische Künstler an diesem kommenden (hoffentlich sonnigen und warmen) Sommerabend garantiert erschaffen wird.

Zurück in Balve: Auf ihrem dritten und letzten Album The Sea I’m Diving In hat das deutsche Dark Folk-Kollektiv Neun Welten eine abenteuerliche musikalische Wende vollzogen, indem sie ihre reichhaltige Instrumentierung um hypnotisierenden Gesang und postrockige E-Gitarren ergänzt haben. Dunkel und treibend, pastoral und mystisch, nimmt das Trio seine Zuhörer mit auf eine cineastische Reise in eine magische Welt.

Infos zu Thief und weiteren spannenden Acts bekommt ihr hier:

Diese Acts wurden bereits bestätigt (in alphabetischer Reihenfolge):

Alcest & Nicolas Horvath, Arthur Brown, Arð, Austere, Blazing Eternity, Dool, Dymna Lotva, Empyrium, Farsot, Fen, Fortíð, Germ, Hexvessel, In The Woods…, Neun Welten, Paradise Lost, Perchta, Solstice, Thief, Triptykon, Thurnin, Valborg, Vrîmuot, Wolcensmen

Festival-Link: www.facebook.com/events/647346533842482

Mehr Infos zum Prophecy Festival 2024 bekommt ihr: hier