Dead Rabbits: veröffentlichen die neue Single „Mistake“ feat. Lauren Babic

Die amerikanische Metalcore-Band Dead Rabbits hat die neue Single Mistake veröffentlicht, die erste Veröffentlichung aus dem kommenden Projekt der Band mit Judge & Jury Records, mit der Multi-Genre-Sängerin Lauren Babic.

In ihrem neuesten Werk stellt Craig Mabbitt (Frontmann von Dead Rabbitts und Escape The Fate) eine Frage, die viele Menschen kennen: „Ist das, in das ich mein ganzes Herzblut gesteckt habe, das alles wert? Oder ist es sinnlos? Gehöre ich hierher? Oder war es und ich einfach ein großer Fehler?“. Zusammen mit Lauren Babic und unterstützt von harten Trommeln und wütenden Gitarren beleuchtet dieser Song den Kampf, den viele Menschen führen, wenn ihr Alltag von ständigen negativen Gedanken und Selbstzweifeln beherrscht wird.

Mistake ist von Dead Rabbits, Escape The Fate und Lauren Babic gespielt. Produziert von Howard Benson und Neil Sanderson. Tontechniker und Immersive Mixing: Joe Rickard. Tontechniker: Mike Plotnikoff, Hatch Inagaki. Assistenztontechniker: Brandt Sier. Bearbeitet von: Paul DeCarli. Mastering-Tontechniker: Niels Nielsen. Schlagzeug: Blake Bailey. Gitarre: Erik Jensen. Gesang: Craig Mabbitt, Lauren Babic

Dead Rabbitts

Dead Rabbitts wurde 2011 gegründet und ist das Metalcore-Projekt des Escape The Fate-Sängers Craig Mabbitt. Mit Hilfe des Gitarristen Alex Torres, früher bei Eyes Set To Kill, des Escape The Fate-Kollegen TJ Bell am Bass und einer wechselnden Gruppe von Schlagzeugern kehrte Mabbitt zum Sound seiner früheren Arbeit mit Gruppen wie blessthefall und The Word Alive zurück und integrierte Elemente der elektronischen Tanzmusik, um die raue Metalcore-Kante der Band abzumildern. 2024 starten sie nun ein neues Projekt zusammen mit Judge & Jury.

Escape The Fate

In den fast 20 Jahren als Band gab es viele Wechsel in der Besetzung von Escape The Fate-Sänger Craig Mabbitt war bei 15 dieser Wechsel der Sänger. Sie mögen musikalisch aus unterschiedlichen Richtungen kommen, aber sowohl Ortiz als auch Mabbitt sind sich einig, wie wichtig die Live-Präsentation der Band ist. „Ob 500 oder 50.000 Leute im Saal sind, wir BRINGEN ES HER“, sagt Mabbitt. Escape The Fates Liebe zu ihren Fans und ihre Entschlossenheit, ihnen das Allerbeste zu geben, ist in all ihren Jahren als Band konstant geblieben.

Lauren Babic

Lauren Babic ist eine Sängerin, die mehrere Genres abdeckt und vor allem für Rock und Metal bekannt ist. Sie ist die Frontfrau von zwei Bands: der in Toronto ansässigen Metalband Red Handed Denial und dem Post-Hardcore-Kollaborationstrio CrazyEightyEight. Sie ist auch für ihren gleichnamigen YouTube-Kanal bekannt, auf dem sie Originalsongs, Cover, Gesangstutorials und andere musikbezogene Inhalte veröffentlicht.

