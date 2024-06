Oceans Of Slumber: kündigen düsteres, cineastisches neues Album an

Obwohl sie stolz aus dem feurigen Herzen von Houston, Texas, stammen, stoßen Oceans Of Slumber immer wieder an die nächste Grenze vor. Bereits im Mai, während sie mit Lacuna Coil und New Years Day auf Tour waren, gab die Band einen ersten Einblick in ihr kommendes sechstes Album mit einem fesselnden Video zum grenzenlosen Titeltrack.

Am 18. Juni zogen Oceans Of Slumber den Vorhang noch weiter zurück und kündigten offiziell Where Gods Fear To Speak an, das von dem Grammy-nominierten Joel Hamilton produziert wurde. Die zweite Single des Albums, Poem of Ecstasy, haucht der Metalszene neues Leben ein, indem sie eine zeitlose Geschichte in ihrem eigenen düsteren filmischen Gewand neu interpretiert.

Seht euch das düstere, aber leuchtende Performance-Video zu Poem Of Ecstasy hier an:

Die Visuals zum Poem Of Ecstasy-Video wurden von Masaya erstellt.

Where Gods Fear to Speak erscheint am 13. September bei Season Of Mist.

Vorbestellung & Stream: https://orcd.co/oceansofslumberwheregodsfeartospeakalbum

Oceans Of Slumber setzen sich über alle Konventionen hinweg. In den letzten 15 Jahren hat die Band den Southern Gothic neu definiert, indem sie ihre Geschichten von Hoffnung und Verzweiflung vor einem sich ständig verändernden Hintergrund aus melodischem Death, Doom und Black Metal mit subtilen elektronischen Schnörkeln und klassischer Komposition unterlegt hat. Aber ihr neues Album erweitert ihre progressive Vision auf das Niveau eines Hollywood-Blockbusters. Jeder Song ist eine weitere packende Wendung in der großen Erzählung.

„Where Gods Fear to Speak exists somewhere between The Handmaid’s Tale, The Dark Tower and Cormac McCarthy„, sagt Dobber Beverly. „It’s part science fiction, part western gunslinger with a heavy dash of post-apocalyptic survival“.

Natürlich ist kein Film vollständig ohne einen fesselnden Soundtrack. Poem Of Ecstasy vereint so viele herausragende Szenen, dass er als eigenes Mini-Epos durchgehen könnte. Zu Beginn singt Frontfrau Cammie Beverly im Mondlicht, das von einem glitzernden Klavier geworfen wird, um dann von Outlaw-Country zu doomigem Power Metal und etwas zu wechseln, das man nur als „dystopischen Grindcore“ bezeichnen kann.

„Every time you make a new record, you think it’s the best“, fährt Dobber fort, „but Poem Of Ecstasy‚ is easily one of the best songs we’ve ever written. It sounds like an energetic, pissed-off-band, with enigmatic storytelling and all those magical things“.

Um ein solch radikales Stück extremen Metals aufzuführen, bedarf es einer talentierten Truppe von Charakteren. Nachdem sie bereits mit Enslaved, Ne Obliviscaris und Swallowed By The Sun um die Welt getourt sind, kennen sich Oceans Of Slumber auf den größten Metal-Bühnen bestens aus. Selbst die obskursten Ecken des Undergrounds kennen Dobber als Schlagzeuger der Grindcore-Legenden Insect Warfare, aber er ist auch ein klassisch ausgebildeter Pianist, der alle Songs von Where Gods Fear To Speak komponiert hat. Sein Necrofier-Bandkollege Semir Ozerkan heizt mit harschen Backing-Vocals und warmen, aber knallharten Bass-Fills ein, während die Co-Gitarristen Alex Davis und Chris Kritikos wie ein Sandsturm durch den Mix toben, obwohl alle das Rampenlicht an die Hauptdarstellerin der Band abtreten.

„I’ll do everything to stay by your side“, bekräftigt Cammie. Ihre Clean Vocals stemmen sich wie ein Kraftfeld gegen die sich aufladenden Blastbeats, aber obwohl sie nur durch das Versinken in die profanen Tiefen ihrer neu gesalbten Death Growls an Kraft gewinnt, hat man dennoch das Gefühl, dass etwas tief in ihrem Inneren sie zurückhält. „And I’ll do anything except stop what I’m chasing“.

Im Titeltrack des Albums haben sich Oceans Of Slumber mit den religiösen Institutionen angelegt, die ihre prägenden Jahre in Texas beherrschten, aber Poem Of Ecstasy lässt sie auf einem anderen Schlachtfeld kämpfen. „All of the songs on Where Gods Fear To Speak are set in this futuristic, derelict world, where the lower class are rebelling against their overzealous rulers“, sagt Cammie, „but Poem Of Ecstasy is the album’s big no-holds-barred love song“.

Das musikalische Tauziehen, das sich durch Poem Of Ecstasy zieht – zwischen unerbittlicher Härte und gedämpfter Introspektion – spiegelt den Kampf seines Helden wider. Beim Schreiben des Textes ließ sich Cammie von Blade Runner und Cyberpunk: Edgerunners inspirieren. „Sometimes, we’re so hellbent on pursuing our dreams that we lose sight of the people we’re fighting for“, sagt sie. „How can you save the world if you can’t even save yourself?“

Nicht jeder Film hat ein Happy End. Cammies letzte Worte auf Poem Of Ecstasy klingen wie ein Hilferuf, obwohl sie sehr inspirierend sind. „Poem Of Ecstasy ring out like a cry for help.“ „Save me / Save me from myself“, singt sie und steigt in die zarten Bereiche ihrer hohen Stimmlage, während stampfende Drums und rankenartige Riffs sie in die feurige Krypta des Songs hinabzuziehen drohen.

Ob unser Held diesen Cliffhanger überlebt, muss man abwarten und das ganze Album hören. Aber eines ist jetzt schon klar: Oceans of Slumber haben mit Where Gods Fear To Speak ihr Meisterstück aufgenommen.

Where Gods Fear To Speak – Tracklist:

1. Where Gods Fear To Speak

2. Run From The Light

3. Don’t Come Back From Hell Empty Handed

4. Wish

5. Poem Of Ecstasy

6. The Given Dream

7. I Will Break The Pride Of Your Will

8. Prayer

9. The Impermanence Of Fate

10. Wicked Game

Aufnahmen: Audiovision Studios in Bogotá, Columbia

Technische Assistenz: Audiovision von Deyra Castillo und David Dueñas Piña

Produktion und Technik: Joel Hamilton

Mixing: Joel Hamilton im Studio G in Brooklyn, New York

Zusätzliche Technik: Chris Kritikos

Technische Assistenz: Justin Termotto

Artwork: Giannis Nakos – Remedy Art Design

Biografie: Dom Lawson

Genre: Dark Cinematic Metal

FFO: Jinjer, Lacuna Coil, Ne Obliviscaris

Verfügbare Formate:

– Digital Download

– CD Digipack

– 2X12″ Vinyl Gatefold (Black)

– 2X12″ Vinyl Gatefold (Translucent Red)

– 2X12″ Vinyl Gatefold (Translucent Clear)

– 2X12″ Vinyl Gatefold (Orange with Black Splatter)

– 2X12″ Vinyl Gatefold (Translucent Orange)

– 2X12″ Vinyl Gatefold (Color-In-Color Translucent Orange)

– 2X12″ Vinyl Gatefold (Color-In-Color Translucent Red)

Mehr als ein Jahrzehnt ist seit der Veröffentlichung des Debütalbums Aetherial von Oceans Of Slumber vergangen, und es hat sich viel verändert. Nach der Rekrutierung von Cammie Gilbert (jetzt Beverly) im Jahr 2014 nahm die Entwicklung der Band aus Houston, Texas, einen natürlichen Aufwärtstrend, der durch die enorm positiven Reaktionen auf das zweite Album Winter (2016) noch verstärkt wurde. Als Meister der düsteren Brutalität und des düsteren, melancholischen Songwritings überwanden Oceans Of Slumber die üblichen Genregrenzen und bevorzugten einen progressiven und grenzenlosen Ansatz. Mit jedem weiteren Album gewann die Kombination von Gründer, Schlagzeuger, Pianist und Hauptsongwriter Dobber Beverly mit Cammies charismatischer Präsenz und elegantem, sonorem Gesang eine breite Anerkennung und eine internationale Fangemeinde. Das dritte und vierte Album der Band, The Banished Heart (2018) und Oceans Of Slumber (2020), sind Monumente eines rastlosen, kreativen Geistes und erhöhen die Ansprüche der Band noch weiter.

Niemand hat jedoch behauptet, dass es einfach werden würde. Gestärkt durch das Lob der Kritiker und die Liebe von immer mehr begeisterten Anhängern wurden Oceans Of Slumber ihrem progressiven Ruf gerecht, als sie 2022 ihr fünftes Album Starlight & Ash veröffentlichten. Obwohl sie immer noch spürbar aus der gleichen Quelle düsterer und gewagter Einflüsse schöpften, die auch die vorherigen Alben geprägt hatten, waren die neuen Songs betont frei von den erdrückenden Metal-Tropen und ausgefeilten Songstrukturen der alten. Stattdessen beschränkte sich Oceans Of Slumber auf eine verschnörkelte und erdverbundene Interpretation von gothic angehauchtem Songwriting und melancholischem modernem Prog. Starlight & Ash wurde in den Metal- und Prog-Medien gelobt, zog aber den Zorn der großen Plattenfirmen auf sich, die eher einfallslos auf mehr vom Gleichen hofften. In einer Sackgasse angekommen, trennten sich die Wege von Band und Label, was dazu führte, dass Oceans Of Slumber eine neue Beziehung mit dem aufgeschlossenen Label Season Of Mist einging. Mit ihrem brandneuen Studioalbum Where Gods Fear To Speak sind die intuitiven Radikalen dorthin gegangen, wo man sie verstehen wird.

“The thing is, we never said we’re never going to do something heavy again”, zuckt Cammie mit den Schultern. “People panic when a band puts out an album that does something different. It was a weird time. It came during a time when our music was different from everything else, and I think the record was a bit lost on some people – people that mattered in our realm. The fans got it, and it was received really well, just not by the label!”

“Starlight should’ve been an easier way for us to branch out to a different audience”, ergänzt Dobber . “But the label didn’t care and we didn’t try to capitalize on it. With Where Gods Fear To Speak, every time you make a new record, you think it’s the best, but there’s a couple of songs on this record that are definitely the best songs we’ve ever written, easily. There’s an energy to them that’s palpable. It sounds like an energetic, pissed-off band, with enigmatic storytelling and all those magical things.”

Aufgenommen in Bogota, Kolumbien, im Jahr 2023, ist Where Gods Fear To Speak ein facettenreicher Eintrag in das wachsende Vermächtnis von Oceans Of Slumber. Viele der melodischen und textlichen Elemente, die Starlight & Ash zu einer solchen Offenbarung gemacht haben, sind immer noch vorhanden, aber die schäbige Brutalität und die komplexen, kultivierten Arrangements sind mit aller Macht zurück. Mit Cammies erstaunlicher stimmlicher Mischung aus Verletzlichkeit und abscheulicher Kraft sind diese Songs das bestmögliche Schaufenster für eine Band, die auf einer zielsicheren Mission ist, die Welt für sich zu gewinnen.

“I think Cammie is the best singer in America by far, but if she’s at such a top level and we still can’t break through, that just means that if we want to stay where we are, we’ve got to work harder!”, gibt Dobber offen zu. “We know how good we are, and how good the music is, but it doesn’t pay off for us all the time and the new record reflects that. It’s aggressive, it’s aggravated, but it tells a story. The closing song, Impermanence Of Fate – that’s the tag. It means that what you have it isn’t a fatal flaw or a mortal wound, and you can change things and work around these setbacks. So a lot of this record is fight songs.”

Where Gods Fear To Speak ist sowohl in der Konzeption als auch in der Ausführung ein Koloss und verzichtet auf die üblichen modernen Metal-Sounds zugunsten einer überwältigenden Wall-of-Sound-Produktion. Wenn Songs wie der donnernde Titeltrack und das düstere und ausufernde Don’t Come Back From Hell Empty Handed ihren mäandernden, bösartigen Zauber ausüben, springt jedes Instrument mit laserartiger Klarheit hervor, und die enorme, emotionale Kraft, die Dobbers und Cammies Texten zugrunde liegt, wird fesselnd in den Vordergrund gerückt. Herausragende Perlen wie The Given Dream und Poem Of Ecstasy zeigen den sich immer noch entwickelnden Kernsound von Oceans Of Slumber, mit schwebenden Melodien und einer atemberaubenden Dynamik, die die Grenze zwischen dem Zugänglichen und der Avantgarde lässig verwischen, während sie sich im grüblerischen Glanz von Cammies einzigartiger Stimme sonnen. Produziert in Zusammenarbeit mit dem geschätzten Studioguru Joel Hamilton in den Audovision Studios in Bogota, entpuppt sich das Album als selbstverständliche Liebesarbeit für alle Beteiligten.

“We did the most extensive pre-production demoing that we’ve ever done for this record. Everything was finished, the vocal lines were 98% done in advance”, bemerkt Dobber. “Then we got into the studio and I threw curveballs at Cammie to piss her off and get her to land these certain vocal sections. There has to be some element of this that is created in the moment. It’s not magical otherwise. I did all the synthesizers and orchestrations at home, but then we recorded the rest of it at the studio in Colombia. Joel’s done a lot of work with big hitters, but also with Neurosis and bands like Sleepytime Gorilla Museum. So when I said we were going to make a heavy record, I wanted it to sound like all hell’s breaking loose. We wanted a very natural production and for everything to be as organic as it could be.”

Von den doomigen Eröffnungsakkorden von Where Gods Fear To Speak – das als erste Vorab-Single des Albums veröffentlicht wurde und zum ersten Mal Cammies wilde Death-Growls enthüllt – bis hin zur sterbenden, trostlosen Glut des großen Finales Impermanence Of Fate ist das neue Oceans Of Slumber-Album einfach das eindringlichste und faszinierendste Werk, das die Band je geschaffen hat. Für zusätzliche Spannung sorgen die Gaststars Mikael Stanne von den schwedischen Melo-Death-Legenden Dark Tranquillity und der ikonische Frontmann von Moonspell, Fernando Ribeiro, die bei Run From The Light bzw. Prayer ihr Gesangstalent zur Verfügung stellen. Durchdrungen von der beklemmenden Atmosphäre des Doom-, Death- und Gothic-Metal, aber unter Verwendung eines sich drehenden Kaleidoskops progressiver musikalischer Schattierungen, entzieht sich Where The Gods Fear To Speak müßig einer Kategorisierung, während es die künstlerische Formel, die Oceans Of Slumber über so viele Jahre hinweg verfeinert haben, energisch neu definiert. In der Zwischenzeit malen diese Songs so lebendige Bilder, dass es wenig überraschend ist, dass Where Gods Fear To Speak ein zertifiziertes Konzeptwerk ist, mit einer cineastischen Ader, die meilenweit reicht.

“This album is a dystopian western or a post-apocalyptic survival movie, somewhere between The Handmaid’s Tale, The Dark Tower and Cormac McCarthy”, erklärt Dobber. “The whole idea is that Where The Gods Fear To Speak is a movie, and we’ve written the soundtrack. If the world was taken over, like in movie The Book Of Eli, and Gary Oldman had found the Bible and the true power of it, and he was wielding the power of the lord over everybody, those people that were maybe just into their traditional spiritualism or people that were not religious at all, they would be the defectors, so the record is written from the viewpoint of the defectors. The ending credits are our version of Wicked Game by Chris Isaak. We wanted to take it back to when the music in movies set the tone for everything.”

Where Gods Fear To Speak beweist, dass sich Oceans Of Slumber auch von gelegentlichen Rückschlägen nicht von ihrem kreativen Weg abbringen lassen. Es ist sowohl das härteste als auch das anspruchsvollste Album, das sie bisher gemacht haben, und es deckt alle Grundlagen ab, um eine emotionale, lebensbejahende musikalische Reise wie keine andere zu liefern. Einige Leute werden es lieben. Andere vielleicht nicht. Aber was ganz klar ist, ist, dass Oceans Of Slumber eine gewaltige Kraft bleiben, mit der man rechnen muss, und When Gods Fear To Speak könnte ihr Meisterwerk sein.

“We just hope to grow the band. We’ve had a problem with reaching the next level, but I’m hoping this record makes the difference, and people just give us a shot”, schließt Dobber ab. “The band is great and it’s tight, and Cammie is such a great performer. When people really get to see the real thing in front of them, which they don’t a lot of the time, it just works, intrinsically. There’s just a natural response to it. So if we can get in front of the audiences we should, then we’ll win them over and the band will grow. That’s all we want. It’s a mechanism for survival at this point.”

Oceans Of Slumber – Besetzung:

Cammie Beverly – Gesang

Dobber Beverly – Schlagzeug, Klavier

Semir Ozerkan – Bass

Alex Davis – Gitarre

Chris Kritikos – Gitarre, Synthesizer

