Rocknacht in Osburg am 05.04.2025 mit Old McBezen & Dungaree Dan, Ascending Wrath und Proof

In Osburg wird wieder gerockt! Freut euch erneut auf eine geballte Ladung Rockmusik, wenn in Osburg am 5. April 2025, ab 18:30 Uhr, das Vereinshaus seine Tore öffnet!

Die Rocknacht beginnen diesmal die beiden Wildwest-Haudegen Old McBezen & Dungaree Dan. Der Schlachtruf von Old McBezen & Dungaree Dan hallt durch die Kneipen und Pubs. Verpackt in einer Mischung aus Country, Bluegrass und Dark Folk erzählen die „Brothers on Farms“ ihre abstruse Lebensgeschichte, rund um den harten Kampf um die verdiente Ruhe und Frieden im Schaukelstuhl auf der Veranda. Das kalte Dosenbier in der Hand darf natürlich nicht fehlen, wenn es wieder heißt: „Pull down your pants and do the BezenDance!“

Mit Ascending Wrath präsentiert euch der HMC Heidenecken einen regionalen Top Act. Die Band verbindet die rohe Energie des Thrash Metal mit eingängigen Melodien. Die Jungs werden euch auf der kommenden Rocknacht einen explosiven Mix aus schnellen, melodischen und kraftvollen Songs präsentieren.

Als Headliner werden die KenoRockt! Bandcontest-Gewinner von 2023, die Band Proof, einheizen. Bei Proof wird ohne Kompromisse gerockt, hier kommen Hard Rock, Heavy Metal und Classic Rock Fans gleichermaßen auf ihre Kosten. „Proof – Trust in Rock ’n‘ Roll“ so lautet das Motto der Band.

Verpasst nicht die Rocknacht in Osburg!

Ab sofort gibt es den Hardticket VVK bei der Bäckerei Scherer-Dewald in Osburg und bei allen Mitgliedern des HMC Heidenecken auf Anfrage.

Hier die Eventdaten:

Wann: 5. April 2024

Ort: Vereinshaus MGV in Osburg, Engweg 9

VVK: 10,- € inkl. Gebühren

AKK: 15,- €

Einlass ab 18:30 Uhr

Start: 19:30 Uhr