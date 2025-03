Heavysaurus: mit neuer Tour und neuen Songs – eineinhalb Mal um die Welt

40.075 Kilometer beträgt der Umfang der Erde – Heavysaurus haben im Konzertjahr 2024 in ihrem Tourbus über 60.000 Kilometer zurückgelegt. Mit anderen Worten: In 365 Tagen eineinhalb Mal um die Welt!!!! Eine rekordverdächtige Monsterstrecke, die die Dinos da für ihre rund 150 Konzerte in Deutschland, Österreich absolviert haben!

Und 2025 geht es genauso unaufhaltsam weiter. Am Freitag, dem 28.02.2025, fiel der Startschuss zur neuen Heavysaurus Pommesgabel Reload-Tour in Wetzlar. Diese Konzertreise endet erst am 30.12.2025 in Landau! Dazwischen: 140 Konzerte mit einzigartigem Dino-Rock für die ganze Familie – und eine neue spektakuläre Show mit neuen Songs!

23.03.2025 Herford, KulturWerk

29.03.2025 Krefeld, Kulturfabrik

30.03.2025 Köln, CarlswerkVictoria

03.04.2025 Untrasried(Allgäu), Rockfrühling

04.04.2025 Mönchengladbach, Redbox

05.04.2025 Irslingen, Waidbachhalle

06.04.2025 Mannheim, Capitol

10.04.2025 Solingen, COBRA

11.04.2025 Frankfurt, Batschkapp

12.04.2025 Leer, Zollhaus

13.04.2025 Wilhelmshaven, Pumpwerk

16.04.2025 Galtür(AT), SilvaparkSilvretta

17.04.2025 Innsbruck(AT), MusicHall

23.04.2025 Braunschweig, Westand

24.04.2025 Osnabrück, Rosenhof

25.04.2025 Bremerhaven, Stadthalle

26.04.2025 Lüneburg, Auditorium

27.04.2025 Bremen, Aladin Music-Hall

30.04.2025 Nürnberg, Löwensaal

01.05.2025 Karlsruhe, Substage

02.05.2025 Karlsruhe, Substage

03.05.2025 Rust, Europa-Park

04.05.2025 Duisburg, Gießhalle

08.05.2025 Ahlen, Stadthalle

09.05.2025 Gladbeck, Mathias-Jakobs-Stadthalle

10.05.2025 Dortmund,FZW

10.05.2025 Irrel, Dinoparkrockt!

11.05.2025 Gelsenkirchen, Heilig-Kreuz-Kirche

16.05.2025 Neubrandenburg, Konzertkirche

17.05.2025 Neuruppin, Kulturhaus

18.05.2025 Berlin, Columbiahalle

23.05.2025 Zweibrücken, Festhalle

24.05.2025 Pratteln(CH), Z7(ZWEISHOWS)

25.05.2025 Pratteln, Z7

28.05.2025 Hagen,Stadthalle

29.05.2025 Rastede, MPS

30.05.2025 Halle,Steintor-Varieté

31.05.2025 Koblenz,Rhein-Mosel-Halle

01.06.2025 Rastede, MPS

01.06.2025 Hardenberg, Keilertage

06.06.2025 Altötting,KULTUR+KONGRESSFORUM

07.06.2025 Dexheim, Kultur auf dem Hof

08.06.2025 Luxemburg, den Atelier

14.06.2025 Dillingen, Stadtfest

14.06.2025 Stendal, Rolandfest

15.06.2025 Oberhausen, Katta & seine Freunde

20.06.2025 Schwerin, Open Air am Schloss

21.06.2025 Hünfelden-Mensfelden, 1250-Jahrfeier

22.06.2025 Vechta, VEC-Hallen

22.06.2025 Waldfreibad Walbeck, GOA-Kids

28.06.2025 Düren, 1000 Jahre Echtz

29.06.2025 Serengeti Park Hodenhagen

05.07.2025 Edewecht, Rabatz & Rabauken Festival

06.07.2025 Bad Mergentheim, Rabatz & Rabauken Festival

11.07.2025 Aalen, Mountainbike World Cup Kids Concert

12.07.2025 Dannewerk, Dannewerk Open Air

13.07.2025 München, Showpalast

14.07.2025 Serfaus (AT), MOUNDS

15.07.2025 Serfaus(AT), MOUNDS

17.07.2025 Bludenz, Woodrock Festival

18.07.2025 Hanau, Kultoursommer

19.07.2025 Pinneberg, Young Sound Festival

20.07.2025 Dillenburg, Schlossberg (Picknick am Turm)

25.07.2025 Stuttgart, Open Air Bühne vor dem Mercedes Benz-Museum

26.07.2025 Meckenbeuren, Freizeitpark Ravensburger Spieleland

27.07.2025 Tuttlingen, Honberg-Sommer

27.07.2025 Bückeburg, MPS

31.07.2025 Ludwigsburg, Rabatz & Rabauken Festival

01.08.2025 Wacken, Wacken Open Air

02.08.2025 Kühlungsborn, Kühlungsborn rockt

03.08.2025 Bückeburg 2, MPS

10.08.2025 Unna, Open Air

11.08.2025 Borkum, Beach Days Borkum

15.08.2025 Illingen/Saar, Burg Open Air

16.08.2025 Hamburg, Draussen im Grünen

16.08.2025 Dinkelsbühl, Summer Breeze Open Air

17.08.2025 Wiesmoor, Wiesmoor Kids Open Air 2025

21.08.2025 Wien,Arena Wien Open Air

22.08.2025 Bartholomä, Feuerwehrhof

23.08.2025 Schneverdingen, Badetag

24.08.2025 Speyer, MPS

30.08.2025Castrop Rauxel, Stadthalle

30.08.2025 Eisenhüttenstadt, Stadtfest

31.08.2025 Heringsdorf, Ostseebad Heringsdorf

05.09.2025 Hof, Freiheitshalle

06.09.2025 BadStaffelstein, Seebühne

07.09.2025 Luhmühlen, MPS

07.09.2025 Senftenberg, Amphitheater

12.09.2025 Mettingen(Westf.), Freibad

14.09.2025 Köln,VIVAWEST Family Festival

21.09.2025 Lennestadt, ElspeFestival

28.09.2025 Linz(AT), Posthof

01.10.2025 Potsdam, Lindenpark

02.10.2025 Coswig, Börse

03.10.2025 Cottbus, Gladhouse

04.10.2025 Zwickau, Gasometer

05.10.2025 Leipzig, Werk2

09.10.2025 Magdeburg, Factory

10.10.2025 Hameln, Sumpfblume

11.10.2025 Wuppertal, Live Club Barmen

12.10.2025 Bochum, Matrix

16.10.2025 Jena, F-Haus

17.10.2025 Gersthofen, Stadthalle

18.10.2025 Geiselwind, Music Hall

19.10.2025 Ulm, ROXY

24.10.2025 Zug(CH), Chollerhalle

25.10.2025 Memmingen, Kaminwerk

26.10.2025 Erlangen, E Werk

30.10.2025 Mühlhausen, Alte Fleischerei

31.10.2025 Günzburg, LEGOLAND® Deutschland Resort

01.11.2025 Reinach(CH), Saalbau

02.11.2025 Kaiserslautern, Kammgarn

07.11.2025 Kemnath, Foyer

08.11.2025 Rheine, Stadthalle

09.11.2025 Löffingen, TBA

14.11.2025 Trier, Europahalle

15.11.2025 Remchingen, Kulturhalle-Schockvember Kids

19.11.2025 Wörgl, Komma

20.11.2025 Eisenstadt(AT),Kultur Kongress Zentrum

21.11.2025 Salzburg(AT), Mozarteum

22.11.2025 Klagenfurt(AT), Messe Arena5

23.11.2025 Graz(AT), Helmut List Halle

29.11.2025 Emden, Nordseehalle

30.11.2025 Lübeck, Kulturwerft Gollan

05.12.2025 Roth, Kulturfabrik

06.12.2025 Dresden, Reithalle Strasse E

07.12.2025 Rostock, M.A.U.Club

11.12.2024 Übach-Palenberg, Rockfabrik

12.12.2024 Saarbrücken, Garage

13.12.2024 Stade, Stadeum

14.12.2024 Hamburg, Große Freiheit 36

18.12.2025 Markneukirchen, Musikhalle

19.12.2025 Celle, CD-Kaserne

20.12.2024 Münster, Jovel

21.12.2025 Bonn, Brückenforum

22.12.2025 Oberhausen, Turbinenhalle (Halle1)

26.12.2025 Regensburg, Eventhall Airport

27.12.2025 Bielefeld, Lokschuppen

28.12.2025 Siegen, Siegerlandhalle

30.12.2025 LandauinderPfalz, Jugendstil-Festhalle