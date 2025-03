Thurnin: neue Video-Single „Lullaby For Ghosts“ veröffentlicht

Thurnin enthüllen den Videoclip zum Musk OX-Cover Lullaby For Ghosts des niederländischen Dream-Folk-Pioniers Jurre Timmer. Es ist ein digitaler Track, der auf keinem physischen Format seines kommenden neuen Albums Harmr (altnordisch für „Trauer“ oder „Kummer“) enthalten ist. Das Album wird voraussichtlich am 14. März 2025 veröffentlicht.

In die Video-Single Lullaby For Ghosts könnt ihr euch ab sofort hier reinhören:

Pre-Order Harmr: http://lnk.spkr.media/thurnin-harmr

Thurnin Kommentar: „While I was on tour with Nathanael Larochette, he dedicated this song to my two best friends that had passed“, erklärt Komponist und Instrumentalist Jurre Timmer. „The track is a humbling and fitting memento that strikes me deeply. This is especially true as it comes from an artist who inspired me to start my musical journey in this genre. In return, I wanted to close the circle of his gesture by creating my own rendition of it.“

Musik: ursprünglich aufgenommen und geschrieben von Nathanael Larochette

Video: von Jurre Timmer

Harmr – Trackliste:

1. Mana

2. Gefera

3. Arcturus

4. Heortece

5. Eitr

6. Fygja

7. Folkvangr

(Vollansicht hier im Time For Metal Release-Kalender)

Band: Thurnin

Titel: Harmr

Style: Dream Folk

Release-Datum: 14.03. 2025

Label: Auerbach Tonträger

Recording: Jurre Timmer im Thurnin Recording Studio, Gennep (NL)

Mixing: Jurre Timmer im Thurnin Recording Studio, Gennep (NL)

Mastering: Ted Whitten von Ted Whitten Media, Derry, NH (US)

Artwork: Jack Bailey

Layout: Łukasz Jaszak

Gastmusiker:

Nathanael Larochette – zusätzliche Gitarre bei Gefera

Rafa Merwar – zusätzliche Gitarre bei Gefera

Verfügbare Formate:

Harmr ist als schwarze Vinyl-LP, als solide weiße Vinyl-LP und als Digipak-CD erhältlich.

Thurnins drittes Album Harmr wurde aus dem tiefen Gefühl der Trauer geboren, das nur die Liebe mit sich bringen kann. Der Titel bezieht sich auf ein altes isländisches Wort, das wahrscheinlich eher wörtlich mit „Kummer“ übersetzt wird, während seine heutige Bedeutung eher „Trauer“ bedeutet. Der Verlust eines oder sogar mehrerer geliebter Wesen ist für jeden Menschen schwer zu ertragen.

Es ist daher kaum verwunderlich, dass sich die tiefere Tonart und ein reduziertes Tempo durch die meisten Songs von Harmr ziehen; und zwar viel stärker als auf dem Vorgänger Útiseta (2023), auf dem Thurnin-Mastermind Jurre Timmer diesen numinosen Akt als einen Weg interpretierte, mit der Natur zu kommunizieren und spirituelle Weisheit in einer Zeit der Introspektion und Transzendenz zu erlangen.

Doch während sich die magische Traumwelt von Thurnin in eine dunklere und melancholischere Richtung entwickelt hat, gibt es auch die Gefühle der Hoffnung auf Erlösung, liebevolle Erinnerungen und Einblicke in die Schönheit innerhalb des musikalischen Kontextes, den Timmer auf seinem Debütalbum Menhir geschaffen hat.

Am Rande des Winters, wenn der Frühling gerade neues Licht und Wärme in die nördliche Hemisphäre bringt, öffnen Thurnin ein neues Portal zu ihrer Traumwelt mit einem Album, das aus der Trauer geboren ist, aber allen, die die sanfte musikalische Vision von Harmr betreten, Trost und Hilfe bietet.

Mehr Infos zu Thurnin findet ihr hier:

Thurnin – Besetzung:

Jurre Timmer – Gitarren, Gesang

Thurnin online:

www.facebook.com/thurninfolk

www.instagram.com/thurninfolk