Ghost: neues Album „Skeletá“ erscheint am 25.04.2025

Ghost kündigen heute ihr fieberhaft erwartetes neues Album an: Skeletá. Das Nachfolgewerk zum 2022 erschienen und in Deutschland auf Platz 1 gecharteten Impera erscheint am 25. April 2025 via Loma Vista Recordings.

Als Vorbote zur nahenden Ankunft Skeletás dienen die hymnische erste Single Satanized und das zugehörige Musikvideo, in dem Ghost erstmals einen Blick auf ihren frisch gesalbten neuen Anführer Papa V Perpetua gewähren. Dessen Aufstieg war kürzlich im Rahmen der V is Coming!-Kampagne bereits angedeutet worden, die mit einer Konklave in Sin City ihren Höhepunkt erreichte.

„A demonic possession unlike any before“, klang noch nie so süß wie hier. Getragen von hypnotischem Shuffle ergießt sich eine regelrechte Lawine von ansteckenden Hooks und Harmonien, während der Erzähler sich im Inneren wie Äußeren dunklen Mächten hingibt, hilflos die eigene Blasphemie und Ketzerei anerkennt und erbarmungslos davon verschlungen wird. „There is something inside me and they don’t know if there is a cure” – im Moment, wenn die eröffnenden Zeilen des Songs sich vom inneren Monolog des Bessessenen in die Ohren unglückseliger Hörer:innen gestohlen hat, wird es bereits zu spät sein: Du wirst Satanized.

Zur Feier des Tages präsentieren Ghost heute zudem The Satanizer und ermöglichen damit ein einzigartiges Musikvideo-Erlebnis für alle Fans, die gerne selbst die Satanized-Erfahrung durchmachen möchten. The Satanizer entstand in Zusammenarbeit mit Jason Zada (Elf Yourself) und erlaubt es Nutzer:innen, selbst zu einer Figur in dem melodramatischen Musikvideo zu werden. Nach dem Hochladen eines Fotos erstellt der Satanizer jede:r Teilnehmer:in einen personalisierten Clip, der anschließend auch via Social Media geteilt werden kann.

Die Genese von Skeletá wurzelt in einer sich über mehrere Jahre ersteckenden Touring-Kampagne zum Vorgängeralbum Impera, welches weltweit Menschen begeisterte, Charts toppte und Preise gewann (u.a. American Music Award und iHeart Radio Award). In diesem Zeitraum erhielten Ghost für die Single Mary On A Cross auch ihre erste RIAA-Platin-Auszeichnung und sie veröffentlichten ihr Spielfilm-Debüt Rite Here Rite Now. Letzterer brach in den USA den Rekord für das erfolgreichste Hardrock-Kino-Event überhaupt und kletterte auch in Deutschland in die Top 5 der Kinocharts. Nachdem dieser Mahlstrom langsam abgeklungen war, widmete sich Ghost-Mastermind Tobias Forge einer eher nach Innen gewandten Reise. Aus dieser introspektiven Wendung in Forges Kreativprozess resultierte schließlich Skeletá: zehn Songs, die durch Mark und Bein gehen.

Während es auf vorangegangenen Ghost-Alben größtenteils um Aufzeichnungen und/oder Beobachtungen zu nach außen gerichteten Themen ging – im Falle von Impera etwa Überlegungen zu Aufstieg und Fall von Imperien und bei dessen Vorgänger Prequelle das Wecken von Erinnerungen an geschichtsträchtige, verheerende Plagen –, wirken die Lyrics von Skeletá manchmal beinahe wie ein Dialog mit dem Spiegelbild, mit deutlich emotionalerer Perspektive. So entstand eine einzigartige Sammlung zeitloser, universeller Stücke.

Im Rahmen der anstehenden Skeletour World Tour 2025 wird Skeletá auch auf der Bühne zum Leben erweckt werden. An 55 Terminen erwarten das Publikum Ghosts berüchtigte Live-Rituale in ihrer bislang ambitioniertesten Form. Erstmals werden Ghost im Zuge dessen auch ein Headline-Konzert im ikonischen Madison Square Garden spielen. Im deutschsprachigen Raum sind aktuell sechs Shows bestätigt. Angesichts hervorragender Ticketverkäufe sind die größten und diversten Zuschauer:innenmengen der Bandkarriere zu erwarten. Ghost heißen jede:n willkommen – egal, ob Anhänger:innen frühester Stunde, neugierige Täuflinge oder alle, die sonst Trost in ihrem Ritual suchen –, den Mühen des Alltags für die Dauer dieses phantasmagorischen Spektakel zu entfliehen. Die Los Angeles Times schwärmte davon: „As far as live acts go, they’re one of the best in the business” und The Wall Street Journal sieht in der Band „the next generation of arena stars.“

Ghost – Skeletour World Tour 2025

23.04.2025 – (DE) Frankfurt, Festhalle

24.04.2025 – (DE) München, Olympiahalle

03.05.2025 – (CH) Zürich, AG Hallenstadion

07.05.2025 – (DE) Berlin, Uber Arena

14.05.2025 – (DE) Oberhausen, Rudolph Weber Arena

15.05.2025 – (DE) Hannover, ZAG Arena

Längst ist es keine Übertreibung mehr, Ghost mit all ihrer Lore, den damit verbundenen Persönlichkeiten und nicht zuletzt Heerscharen an Gläubigen auf der ganzen Welt als einzigartiges, globales Phänomen zu bezeichnen.

Skeletá erscheint am 25. April 2025 via Loma Vista Recordings.

