Ghost: haben neues Album „Skeletá“ und neues Video veröffentlicht

Nun ist es endlich so weit: Ghost haben ihr heiß ersehntes neues Album Skeletá via Loma Vista Recordings veröffentlicht.

Die Tage vor dem Release waren noch einmal gespickt mit aufregenden Ereignissen rund um den Globus. Zum einen erschien als weiterer Vorgeschmack vor wenigen Tagen die dritte Single Peacefield. Diese monolithische Hymne dient nicht nur als Album-Opener auf Skeletá, sondern eröffnet auch die Konzerte der kürzlich begonnenen Skeletour World Tour 2025.

In der Nacht zum Releasetag versammelten sich Ghost-Anhänger:innen auf der ganzen Welt, teils in vollem Ornat, zu speziellen Skeletá-Eve Midnight-Sales in nahezu 150 ausgewählten Plattenläden in verschiedenen Ländern und feierten so die Ankunft des sechsten Psalms der Band. Wer nicht selbst bei einem dieser Events vor Ort sein konnte, hatte zudem die Möglichkeit, online einem Skeletá Rockin‘ Eve-Livestream beizuwohnen.

Eingeläutet worden war der Weg zu Skeletá vor einigen Wochen zunächst durch die Leadsingle Satanized – von Vice als „catchy goth-rock epic“ bezeichnet –, gefolgt vom entzückenden Lachryma, dem Revolver das Prädikat „phantasmagoric“ verlieh und das Paste als „economical, vicious, and contemporary, but tinged by ‘80s rhapsody“ beschrieb. Beide Vorab-Tracks stießen dank Ghosts einzigartiger, vor Leidenschaft übersprudelnder Fangemeinde in höchste Streaming- und Musikvideo-Chartregionen vor. Aktuell stehen zusammen mehr als 10 Millionen monatliche Spotify-Hörer:innen und YouTube-Subscriber zu Buche.

Als wäre all das noch nicht genug, starteten Ghost Mitte April ihre Skeletour World Tour 2025. Nachdem erste Auftritte in Großbritannien bereits tosenden Applaus geerntet hatten, absolvierte die Band am 23. und 24. April ihre ersten beiden Shows der Tour in Deutschland. Frankfurt und München wurden so bereits „satanized“ und kamen in den Genuss der neuen, Blockbuster-artigen Konzerte, die zweifellos die bisher ambitioniertesten Liverituale der Bandgeschichte darstellen. Weitere Shows stehen unter anderem in Zürich, Berlin, Oberhausen und Hannover an. Später im Jahr werden Ghost zudem im prestigeträchtigen Madison Square Garden in New York City auftreten. Im Rahmen der Skeletour werden Ghost ihre bisher größten und diversesten Publika begrüßen. Von langjährigen Anhänger:innen bis hin zu ungetauften Neulingen sind alle willkommen, den Beschwerlichkeiten des Alltags vorübergehend zu entfliehen und einem Spektakel beizuwohnen, das Kerrang nach dem Konzertabend in Manchester so bezeichnete: „bones and wings and sparkling and bedazzled macabre glory… f***ing brilliant.“

Passend zum Tourauftakt feierte auch GTV seine Weltpremiere – ein neuer Channel, der sich allem rund um Ghost und die Skeletour widmet. Host Vanessa Warwick heißt euch alle herzlich beim Ghoulbangers‘ Ball willkommen und nimmt euch mit hinter die Kulissen. Schaut HIER rein.

Ghost – Skeletour World Tour 2025

03.05.2025 – (CH) Zürich, AG Hallenstadion

07.05.2025 – (DE) Berlin, Uber Arena

14.05.2025 – (DE) Oberhausen, Rudolph Weber Arena

15.05.2025 – (DE) Hannover, ZAG Arena

