John 5: erste Solotour durch Europa

Der Ausnahmegitarrist John 5 wird im Mai 2026 seine erste Solotour in Europa und UK starten. Unter anderem stehen dabei drei Konzerte in Deutschland an: in Köln, Hamburg und München.

“I don’t think I’ve ever been more excited for a tour than this one coming up“, so John 5 über die Tour. „I haven’t been there in so long and I can’t wait to say hello and have a great time with everyone. Super SUPER excited.”

23.05.2026 – Köln, Club Volta

24.05.2026 – Hamburg, Molotow

28.05.2026 – München, Strom

Hier kommt ihr zu den Tickets.

Seit über 30 Jahren zählt John 5 zu den gefragtesten Gitarristen des Planeten. Größen wie Rob Zombie, Dolly Parton, David Lee Roth, Lynyrd Skynyrd, Meat Loaf und mehr vertrauten auf der Bühne und im Studio bereits auf seine Fähigkeiten. Seit 2023 ist er Teil Mötley Crües.

Im Lauf der Jahre veröffentlichte John 5 ein Dutzend Soloalben, auf denen er die zahlreichen Facetten seines Gitarrenspiels schimmern lässt. Das aktuellste Werk Ghost erschien im Oktober 2025 und ist hier zu hören.

Mehr Infos zu John 5 sowie Tickets und VIP/Meet & Greet-Upgrades auf: https://john-5.com