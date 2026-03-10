The Wrong Turn: veröffentlichen neue Single „Devil’s Grin“

Die deutsche Modern-Metal-Band The Wrong Turn meldet sich mit ihrer neuen Single Devil’s Grin zurück und liefert einen intensiven Track, der musikalische Wucht mit einem düsteren psychologischen Konzept verbindet. Der Song taucht tief in die menschliche Psyche ein und spielt mit der beunruhigenden Idee, dass unsere dunkelsten Geheimnisse nicht verborgen bleiben – sondern beobachtet werden.

Der Blick in den Spiegel

Während viele Metal-Songs äußere Dämonen thematisieren, richtet Devil’s Grin den Fokus nach innen. Der Song wird aus der Perspektive des eigenen Spiegelbilds erzählt – einer stillen, allgegenwärtigen Instanz, die jede Entscheidung, jeden Fehler und jeden verborgenen Gedanken miterlebt hat.

„Wir wollten diesen Moment einfangen, wenn man in den Spiegel schaut und plötzlich merkt, dass die Person, die zurückblickt, mehr über einen weiß als jeder andere“, erklärt die Band. „Es ist nicht nur ein Spiegelbild – es ist ein Protokoll all dessen, was man versucht hat zu verbergen.“

Weitere News findet ihr HIER!