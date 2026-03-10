Sugar Dogs: veröffentlichen erste Singles – Debütalbum für Frühjahr 2026 angekündigt

Die neue Rockband Sugar Dogs aus Schweden sorgt mit ihrem kraftvollen Sound für Aufmerksamkeit. Gegründet wurde die Band im Jahr 2025 von zwei Brüdern im Alter von 57 und 63 Jahren, die bereits seit ihrer Jugend gemeinsam Musik machen. Nach Jahrzehnten voller Riffs in Proberäumen und Garagen wagen sie nun den offiziellen Schritt in die Öffentlichkeit – mit ihren ersten Singles auf Spotify.

Musikalisch orientieren sich die Sugar Dogs an der energiegeladenen skandinavischen Rockszene. Bands wie Backyard Babies und The Hellacopters zählen zu ihren wichtigsten Einflüssen. Ihr Stil verbindet rohen, direkten Rock mit eingängigen Melodien und einer Portion Punk-Attitüde – laut, ehrlich und kompromisslos.

Trotz ihres späten offiziellen Bandstarts bringen die beiden Musiker über 40 Jahre Rock’n’Roll-Erfahrung mit. Diese Mischung aus jugendlicher Energie und musikalischer Reife prägt den Sound der Sugar Dogs und verleiht ihren Songs eine besondere Tiefe.

