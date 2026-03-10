Summer Breeze Festival 2026: das Daily-Line-Up ist da

Das Warten hat ein Ende! Die Verantwortlichen haben die Puzzleteile zusammengesetzt und können nun endlich verraten, wer wann die Bühne abreißt. Das Daily-Line-Up steht! Egal, ob du nur für deine Lieblingsband kommst oder das volle Wochenende durchziehst. Schau dir jetzt an, welcher Tag dein persönliches Highlight wird. Plane deine Moshpits und markiere dir die Headliner*innen.

Tagestickets sind noch erhältlich, die Festivaltickets sind jedoch bereits ausverkauft!

Du hast noch kein Ticket? Keine Panik, Vielleicht hast du Glück und ergatterst eins aus der Ticketbörse. Schau regelmäßig rein – manchmal entscheidet das Timing!

Damit du und dein Camp ohne Stress auf das Gelände kommen, wird es ab Mai die Anreiseslots wieder geben. So wird langes Schlangestehen vermieden und du hast mehr Zeit für das erste Kaltgetränk.

Infos & Mehr: www.summer-breeze.de