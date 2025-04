Deez Nuts: sind zurück mit „Kill This Shit“

Deez Nuts sind zurück mit einem Video zu ihrer neuesten Hymne Kill This Shit. Das Video wurde von Michael Williamson gedreht und geschnitten und ist hier zu finden:

JJ Peters (Vocals) über den Song und das Video: „Kill This Shit handelt davon, es mit der Welt aufzunehmen, für das zu kämpfen, was man verdient, und zu tun, was man will, ohne Selbstzweifel oder Kritik nachzugeben.“

Live:

19.07.25 (BE) Dour Dour Festival

24.07.25 (DE) München – Free & Easy @ Backstage

25.07.25 (CH) Goms – RottenRockFest 2025

26.07.25 (DE) Wirges – Subwood

31.07.25 (DE) Weinheim – Cafe Central w/ Cro Mags

01. 08.25 (CZ) Littomerice – Death Coffee Festival

02.08.25 (DE) Roitzscchjora – Full Rewind

04.08.25 (DE) Berlin – Huxleys w/ Landmvrks, Counterparts

Bleibt dran für weitere neue Songs von Deez Nuts in Kürze!

Deez Nuts sind:

Matthew Rogers – Guitar

JJ Peters – Vocals

Jesse Labovitz – Drums

Apolinario Correia – Bass