Deez Nuts: veröffentlichen neue Single „Miss Me With That“

Die neue Single Miss Me With That von Deez Nuts ist eine rohe, unverfälschte Hymne, die sich direkt an die sogenannten Trauma-Touristen richtet und an diejenigen, die sich von den Kämpfen anderer ernähren. Sie ist ein klarer Ausdruck des Unmuts gegenüber den Elendsjägern und ein Aufruf für alle, die genug von ihnen haben.

Seht euch das Video zu Miss Me With That hier an:

Im unverwechselbaren Stil, für den Deez Nuts bekannt sind, kommt der Track mit einer Energie daher, die perfekt für tanzende Menschenmengen, wippende Köpfe und das Zeigen des Mittelfingers geeignet ist. Egal, ob man Dampf ablassen oder sich durch ein Workout kämpfen möchte, dieser Song bringt die nötige Power.

Erlebt Deez Nuts live an folgenden Terminen:

19.07.25 (BE) Dour Dour Festival

24.07.25 (DE) München – Free & Easy @ Backstage

25.07.25 (CH) Goms – RottenRockFest 2025

26.07.25 (DE) Wirges – Subwood

31.07.25 (DE) Weinheim – Cafe Central w/ Cro Mags

01.08.25 (CZ) Littomerice – Death Coffee Festival

02.08.25 (DE) Roitzscchjora – Full Rewind

04.08.25 (DE) Berlin – Huxleys w/ Landmvrks, Counterparts

Deez Nuts sind:

Matthew Rogers – Gitarre

JJ Peters – Gesang

Jesse Labovitz – Schlagzeug

Apolinario Correia – Bass

