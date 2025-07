RPWL: haben den Song „Roses“ feat. Ray Wilson veröffentlicht

Das neu gemischte und gemasterte RPWL Jubiläums-Album World Through My Eyes – Revisited erscheint am 15.08. als BluRay Audio, CD und 2LP.

Vorweg haben RPWL am 25.07.25 den Song Roses veröffentlicht, mit ex-Genesis Sänger Ray Wilson als Gastsänger.

Wer mehr über die Hintergründe der Neu-Veröffentlichung von World Through My Eyes wissen möchte, kann sich das Interview von Yogi Lang und Kalle Wallner auf YouTube ansehen: https://youtu.be/lAKt5WtBhQg

Die „Revisited“-Version des 2005 erschienen Albums beschreibt Sanger und Keyboarder Yogi Lang: „Das Album World Through My Eyes war ein Meilenstein in unserer Karriere. Den SA-CD Surround-Sound von damals wollten wir unbedingt auf das neue Format Doly Atmos bringen“. Rechtzeitig zum Geburtstag erscheint das Album auch auf Doppel-Vinyl.

RPWL wurden außerdem mit dem IMPALA Award in Silber für 20.000 verkaufte Tonträger ausgezeichnet.

Das Bild zeigt v.l. nach rechts Kalle Wallner (RPWL/Gentle Art Of Music), Dirk Jakob (früheres Label Tempus Fugit) und Yogi Lang (RPWL/Gentle Art Of Music).

RPWL – World Through My Eyes – 20th Anniversary Tour 2025

präsentiert von: eclipsed, Rocks, Musix, Powermetal.de

28.09. Weert (NL), De Bosuil

29.09. Bremen (GER), Meisenfrei

30.09. Bonn (GER), Harmonie

01.10. Nürnberg (GER), Hirsch

02.10. Rüsselsheim (GER) Das Rind

03.10. Zoetermeer (NL) Poppodium Boerderij

04.10. Verviers (B) Spirit Of 66

05.10. Oberhausen (GER) Zentrum Altenberg

06.10. Hamburg (GER) Logo

07.10. Berlin (GER) Maschinenhaus

08.10. Isernhagen (GER) Blues Garage

09.10. Lódz (PL) AOIA

10.10. Kraków (PL) Zascianek

11.10. Dresden (GER) Tante Ju

17.10. Freising (GER) Lindenkeller

02.11. London (UK) Downstairs at the Done

Festivals 2025:

17.05. Peralta (ES) Minnuendo Festival

26.07. Breitenbach (GER) Herzberg Festival

30.08. Beauraing (BE), Pink Floyd Show

27.09. Paris (F), Le Casino de Paris